La sangre en la orina es el principal indicador del cáncer de vejiga

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MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La presencia de sangre en la orina, la hematuria, es el síntoma más frecuente del cáncer de vejiga, por lo que es fundamental descartar de forma activa la presencia de un tumor vesical con la realización de pruebas como la cistoscopia, según el director del Programa One Oncology Madrid Quironsalud y jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Ruber Internacional, Enrique Grande.

Asimismo, el incremento de la frecuencia de la micción, emitir poca cantidad de orina o el dolor abdominal también son posibles síntomas de este tipo de tumor. Sin embargo, la hematuria puede deberse a otras causas como las infecciones urinarias, por lo que el diagnóstico se puede retrasar.

Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Vejiga, que se celebra el 5 de mayo, AstraZeneca ha iniciado una nueva campaña informativa con la instalación de urinarios teñidos de rojo para simbolizar la hematuria y subrayar la importancia de realizar pruebas para poder descartar este tumor.

Enrique Grande, que ha participado en la presentación de esta campaña, ha sostenido en declaraciones a Europa Press que el problema del cáncer de vejiga es que los pacientes, en muchas ocasiones, reciben una y otra vez antibióticos al pensar que se trata de una infección de orina, por lo que los síntomas se prolongan al no dar con la bacteria de "esa supuesta infección". Esta situación, de hecho, puede estar "escondiendo el tumor y retrasando el diagnóstico del cáncer de vejiga que puede ser letal en algunas ocasiones".

El cáncer de vejiga es el quinto tumor más frecuente en España y el noveno a nivel mundial. De hecho, está previsto que este año se diagnostiquen en España unos 23.929 nuevos casos de cáncer de vejiga, según las proyecciones de REDECAN incluidas en el informe 'Las Cifras del Cáncer' de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Además, se trata del país de la Unión Europea con mayor incidencia de cáncer de vejiga.

Este tumor, al mismo tiempo, es el tercer tipo más común entre los varones en España y la sexta causa de fallecimiento por cáncer entre los hombres, causando la muerte de, aproximadamente, 3.400 en 2024. Por este motivo, es "muy importante" informar a la población sobre cómo reconocer los primeros posibles signos del tumor, como la hematuria, de modo que las personas consulten cuanto antes con los profesionales sanitarios y sea más fácil abordar a tiempo la enfermedad.

Este tumor se clasifica en dos tipos. El primero es el cáncer de vejiga no músculo-invasivo (que representa el 75 por ciento de los casos), en el que las células cancerosas están contenidas en el revestimiento de la vejiga y no han invadido el músculo de la pared del órgano, por lo que se tratan de tumores de estadio 0 y I.

El segundo tipo es el músculo-invasivo, pues invade el músculo de la pared de la vejiga y supone el 25-30 por ciento de los diagnósticos. A este tipo corresponden los cánceres de estadio II, III y IV; en los dos últimos casos, el tumor ha comenzado a diseminarse a otras partes del cuerpo.

Actualmente, la cistectomía radical se mantiene como el tratamiento de referencia, alcanzando una supervivencia global a 5 años cercana al 50 por ciento. Sin embargo, este pronóstico empeora de forma significativa en los casos con afectación ganglionar, donde la supervivencia desciende al 18 por ciento.

"Cuando ya hay metástasis contamos con la quimioterapia, terapias dirigidas e inmunoterapia que han contribuido en estos últimos años no solamente a que los pacientes vivan más, sino que vivan mejor, que tengan mejor calidad de vida. Podemos identificar mejor qué pacientes van a responder unas cosas, qué pacientes van a responder a otras, pero ya es difícil que hablemos de curación", ha declarado el oncólogo.

CERCA DEL 50% DE LOS CASOS, RELACIONADOS CON EL TABAQUISMO

Respecto a las causas de este tipo de cáncer, se estima que cerca del 50 por ciento de los casos están vinculados al consumo de tabaco, ya que los carcinógenos químicos contactan con la mucosa de la vejiga del fumador mediante su eliminación por la orina y pueden aumentar el riesgo de un cáncer urotelial.

Alrededor de un 20 por ciento de los tumores de vejiga pueden estar relacionados con la exposición a carcinógenos químicos en el ámbito laboral, como tintes, pinturas, caucho, metales y algunos plásticos. También se han asociado al cáncer de vejiga la irritación crónica provocada por las infecciones urinarias de repetición, los cálculos en vejiga y los catéteres de largo tiempo de duración.

La campaña de AstraZeneca se ha iniciado este martes en la estación de tren de Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes y continuará a lo largo de este mes en la estación de tren de Valencia-Joaquín Sorolla y en la Plaza del Toural en Santiago de Compostela.

La iniciativa cuenta con el aval científico de la Asociación Española de Urología (AEU), el Grupo Español de Oncología Genitourinaria (SOGUG), Guard Consortium, y con el apoyo institucional de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la asociación de pacientes CANVES, la Alianza por el Cáncer de Vejiga en España.

Por ello, campañas informativas como esta son necesarias porque "gran parte de la ciudadanía y muchos pacientes desconocen la hematuria como posible síntoma del cáncer de vejiga y no identifican este tumor como uno de los más frecuentes en España.