Sánchez reúne a Interior, Sanidad y Transportes para estudiar la acogida del MV Hondius en Canarias a petición de la OMS

Imagen de archivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantendrá una reunión este miércoles con los ministros de Interior, Sanidad y Transportes y Movilidad Sostenible para abordar la petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que España acoja el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, en las Islas Canarias, en línea con el derecho internacional y los principios humanitarios.

Según fuentes del Ministerio de Sanidad, la reunión tendrá lugar este miércoles a las 11.30 horas en el Complejo de la Moncloa. Estarán presentes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Además, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, participará de forma telemática.

La reunión se produce después España haya aceptado, tras la petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Europea, que el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, haga escala en Canarias para gestionar la atención sanitaria de pasajeros y tripulación bajo un estricto protocolo internacional.