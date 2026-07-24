Sánchez recibe personal del hospital de campaña de AECID a su regreso de Venezuela tras atender a 7.000 personas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al personal del equipo START de AECID a su regreso de Venezuela- POOL MONCLOA / BORJA PUIG DE LA BELLACASA

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido personalmente este viernes en el aeropuerto de Barajas al personal del hospital de campaña enviado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a Venezuela tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio para poder agradecerles la labor que han realizado.

"Hoy he querido dar las gracias personalmente al equipo START de la AECID por su misión en Venezuela. Han estado donde más falta hacía, atendiendo a miles de personas tras los terremotos", ha destacado Sánchez en un mensaje en la red social 'X'.

El presidente ha manifestado su reconocimiento a "todos los profesionales e instituciones que han hecho posible esta respuesta", resaltando que "su trabajo demuestra que España está a la altura cuando más se necesita".

En concreto, según ha precisado Exteriores, este despliegue del Equipo START (Spanish Technical Aid Response Team), la unidad española de respuesta rápida a emergencias humanitarias, ha movilizado a 90 profesionales voluntarios, entre personal sanitario, logístico y técnico, procedentes de distintas comunidades autónomas, que se han coordinado con las autoridades venezolanas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Mecanismo Europeo de Protección Civil.

El equipo partió hacia Caracas el 1 de julio y el día 13 se produjo la primera rotación del personal. Este viernes ha llegado a Madrid la segunda rotación, tras completar la misión encomendada, y lo ha hecho a bordo de un vuelo fletado por Repsol para la ocasión.

En estas semanas, el hospital de campaña que se instaló en Caracas ha prestado atención médica en múltiples especialidades, cubriendo áreas como la atención primaria, urgencias, pediatría, traumatología, así como apoyo diagnóstico en laboratorio, farmacia, rayos X y ecografía.

En concreto, según Exteriores, entre el 4 y el 20 de julio atendió a 3.463 pacientes, realizando 4.290 consultas médicas en distintas especialidades, como atención general, pediatría, traumatología, obstetricia y ginecología, cirugía menor y salud mental, una de las necesidades más relevantes tras la emergencia.

Además, ha precisado el Ministerio en una nota, la elevada afluencia de personas obligó a habilitar un punto previo de triaje en el que fueron valoradas y derivadas otras 2.962 personas, lo que eleva a 7.252 el número total de personas atendidas durante el despliegue.

En total, el hospital asistió a personas de entre 3 días y 99 años de edad, de las que el 62% fueron mujeres y el 38% hombres, incluyendo a 595 mayores de 65 años, 116 menores de 4 años y 109 mujeres embarazadas. Asimismo, el equipo identificó y atendió a 315 personas especialmente vulnerables, entre ellas menores, personas desplazadas y familias que habían perdido su vivienda.

Según ha resaltado Exteriores, dos de cada cinco pacientes acudieron por problemas relacionados directa o indirectamente con los efectos de los terremotos del 24 de junio que han dejado ya cerca de 5.400 fallecidos, entre los que hay al menos 50 españoles, mientras que hay 139 desaparecidos.

De los 90 profesionales --48 mujeres y 42 hombres-- que han compuesto la misión, 56 eran personal sanitario, 24 especialistas en logística, cocina y gestión de infraestructuras y 10 profesionales de coordinación de la AECID y TRAGSA. Los equipos procedían de Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Illes Balears, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco.

AYUDA APORTADA POR ESPAÑA

Además del envío del equipo de emergencia de la AECID, el Gobierno ha destinado 1 millón de euros al llamamiento de emergencia de Cruz Roja, ha enviado material de primera necesidad valorado en 300.000 euros desde la frontera con Colombia y ha aprobado una aportación adicional de 500.000 euros, acordada con la AECID, 15 comunidades autónomas y la FEMP.

Asimismo, ha precisado el Gobierno en una nota, España contribuye a los fondos globales de emergencia y ha desplegado equipos de rescate con el apoyo del Ministerio de Defensa, Protección Civil, la UME, ERICAM y otros actores especializados.

Desde Exteriores han indicado que como parte del cierre del operativo, la AECID ha donado al Ministerio de Salud de Venezuela medicamentos e insumos sanitarios valorados en 50.000 euros, siguiendo las prioridades establecidas por la Organización Panamericana de la Salud.

Asimismo, la AECID ha entregado material de construcción por valor de 302.500 euros destinado a la creación y mejora de albergues temporales para las familias que perdieron sus viviendas como consecuencia de los seísmos. La donación, realizada a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, incluye lonas impermeables, láminas de zinc, madera y herramientas para la reparación de cubiertas, y permitirá mejorar las condiciones de alojamiento de miles de personas afectadas.