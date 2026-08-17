Sánchez preside su segunda reunión telemática con sus ministros para analizar la situación en Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión de coordinación sobre la situación actual en Ceuta - MONCLOA

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este lunes una segunda reunión por videoconferencia con varios ministros de su gabinete para abordar la situación actual en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio.

Desde la residencia estival de La Mareta, en Lanzarote, Sánchez ha contactado con el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo; y con los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; que a la misma hora estaba citado a comparecer en el Senado; de Defensa, Margarita Robles; de Interior, Fernando Grande-Marlaska; de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que este lunes está de visita en la ciudad autónoma; y de Juventud e Infancia, Sira Rego.

No ha participado la ministra de Sanidad, Mónica García, que estuvo este domingo en Ceuta y de cuyo departamento dependen los servicios públicos de salud en las ciudades autónomas.

REPASO DE MEDIDAS

Según informa Moncloa, el jefe del Ejecutivo y sus ministros han realizado un repaso de las distintas actuaciones que se están llevando a cabo para hacer frente a esta crisis, en colaboración con las instituciones autonómicas y otras organizaciones, así como de las medidas necesarias para continuar reforzando las garantías de seguridad y bienestar de la población ceutí.

En la videoconferencia se ha hablado también de las medidas para reforzar las tareas de identificación y atención de migrantes que aún están en la ciudad autónoma desde la entrada masiva de 72.000 personas los días 30 y 31 de julio.

Es la segunda vez que Sánchez se reúne con sus ministros de forma telemática para analizar la situación en la ciudad autónoma. La anterior videoconferencia tuvo lugar el 7 de agosto y realizaron, según informó Moncloa, un balance de la situación en Ceuta para examinar las tareas en curso y "poner en marcha nuevas medidas destinadas a auxiliar a los migrantes que aún están en la ciudad autónoma y reforzar las garantías de seguridad y bienestar de la población ceutí".

Una semana antes, Sánchez había viajado a Ceuta junto a Fernando Grande-Marlaska para visitar la frontera del Tarajal y mantener un encuentro con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.