Sánchez presenta la segunda fase del Plan Veo con 23 millones de euros adicionales y 450.000 menores ya beneficiados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la presentación de la ampliación del ‘Plan Veo’, en la sede del Ministerio de Sanidad, a 14 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este lunes la segunda fase del Plan Veo, el programa de ayudas para financiar la compra de gafas y lentillas de menores de 16 años, del que ya se han beneficiado 454.650 personas, y que amplía su dotación con 23 millones de euros adicionales para continuar su implementación hasta final de año.

"Para descubrir el mundo, primero hay que verlo bien", ha destacado Sánchez en un acto celebrado en el Ministerio de Sanidad, en el que estado acompañado de la ministra Mónica García. Según ha aseverado, más de 700.000 niños en España sufren pobreza visual y se estima que uno de cada tres menores con malos resultados académicos podría tener un problema visual no diagnosticado.

En este contexto, ha destacado que el Plan Veo, aprobado hace un año y puesto en marcha el pasado diciembre, comienza su segunda fase con una ampliación de más de 23 millones de euros en su financiación, elevando la inversión total a cerca de 73 millones de euros, frente a los 48 millones iniciales.

Sánchez ha confirmado que la ayuda que recibirá cada familia para financiar la compra de gafas, lentes graduadas o lentes de contacto seguirá siendo de hasta 100 euros anuales.

Durante el acto, se ha dado a conocer la nueva campaña de promoción del Plan Veo, protagonizada por el personaje de novelas infantiles Manolito Gafotas, de la autora Elvira Lindo. "Manolito pertenece a una familia trabajadora de Carabanchel, una familia como tantas donde 100 euros cuestan, cuestan mucho, y donde las gafas de un hijo cuestan y cuestan mucho", ha señalado Mónica García.

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