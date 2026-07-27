Sánchez lanza la Red de Refugios Climáticos y anuncia ayudas de 10 millones para financiar nuevos espacios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la clausura de la presentación de la Red de Refugios Climáticos, en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a 27 de julio de 2026, en Madrid (España). La Red de Refugi - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este lunes la Red Nacional de Refugios Climáticos y ha avanzado ayudas de 10 millones de euros para financiar otros nuevos, incluyendo centros educativos, animando a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas, a las diputaciones provinciales, a que pongan "toda su infraestructura pública" al servicio de estos refugios.

Así lo ha indicado el jefe del Ejecutivo en la clausura de la presentación de la Red de Refugios Climáticos, en el marco del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, que ha tenido lugar en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con la presencia de la vicepresidenta tercera y ministra del ramo, Sara Aagesen.

Además, ha apuntado ayudas adicionales de 9 millones de euros dirigidas al desarrollo y a la consolidación de infraestructuras verdes. "Esta inversión va a permitir, entre otras cuestiones, avanzar en la renaturalización urbana y va a reforzar la preparación de nuestras ciudades en materia de transición ecológica", ha subrayado.

Así, la Administración General del Estado pondrá a disposición de la ciudadanía desde este lunes un total de 180 refugios en todo el territorio, que estarán operativos cada verano desde el 15 de mayo hasta el 30 de septiembre, como ha detallado Aagesen, que también ha presentado una guía con información sobre cómo generar ese refugio climático y un formulario de adhesión al pacto de Estado que ha abierto en la web del Ministerio.

PANEL CIENTÍFICO DE ACCIÓN FRENTE A LA EMERGENCIA CLIMÁTICA

Por otro lado, el presidente ha dicho que el Gobierno llevará este martes al Consejo de Ministros la creación de un panel científico de acción frente a la emergencia climática, "un órgano asesor, formado por algunos de los mejores y las mejores investigadores" cuya tarea será ayudar a anticipar los riesgos, evaluar las políticas públicas y orientar decisiones "con rigor, con independencia y con conocimiento".

El presidente ha asegurado que no se cansará "de pedir al resto de fuerzas políticas, al resto de agentes sociales, una y otra vez, que se unan" al Pacto de Estado frente a la "emergencia climática", porque "ésta sí que es una prioridad nacional".

"Frente a los fenómenos extremos, pacto de Estado. Frente a las desigualdades, pacto de Estado. Y frente al negacionismo y la inacción, pacto de Estado", ha manifestado Pedro Sánchez, quien ha comenzado su intervención recordado que "en estos momentos muchos españoles y españolas miran con angustia el horizonte, ven las llamas acercarse a sus pueblos, abandonan sus hogares sin saber cuándo van a poder regresar y esperan noticias de los equipos que luchan contra el fuego".

De este modo, las primeras palabras del presidente han sido para "los familiares evacuados, para quienes permanecen confinados y, por supuesto, también para los profesionales que se juegan, literalmente, la vida" sobre el terreno. "Que no tengan la menor duda, y es que toda la fuerza del Estado, toda la fuerza del Estado, liderada también por la Administración General del Estado, está con ellos y con ellas", ha subrayado.

"LA EMERGENCIA CLIMÁTICA MATA"

Según ha destacado el presidente, en lo que va de 2026, los incendios han arrasado alrededor de 150.000 hectáreas en España, 13 personas han perdido la vida y la cifra de fallecidos por calor en España asciende a más de 3.800 personas. "Los datos son claros. Lo ha dicho antes la vicepresidenta Sara Aagesen. La emergencia climática mata", ha destacado.

"Lo que estamos viviendo no es una sucesión de episodios aislados. Es la expresión más dolorosa de una emergencia climática que hace de los incendios de sexta generación más voraces, las olas de calor más fuertes y nuestro territorio más vulnerable", ha declarado, para después añadir que los veranos son "cada vez más difíciles, destructivos y, por tanto, mortíferos".

En este escenario, Sánchez ha defendido que "no basta con atender las consecuencias", sino que hay que "reducir sus causas". "Anticiparnos a sus efectos y, en consecuencia, preparar mejor a nuestro país para proteger la vida de la gente", ha remarcado Sánchez, que considera que España está mejor preparada y que la crisis climática afecta en mayor medida a los más vulnerables.

Para ellos, según ha destacado el presidente, "el calor extremo, las altas temperaturas, no es una incomodidad", sino que es "un riesgo para su salud y, por tanto, para su bienestar".

"Quizás sea fácil restar importancia al calor desde el privilegio de quien vive y trabaja con aire acondicionado o que puede refugiarse en una segunda residencia con una piscina privada, pero esa no es la realidad de millones de familias en nuestro país. Todas las personas somos vulnerables al calor, pero no todas las sufrimos por igual", ha advertido.

Por todo ello, Sánchez ha defendido que "frente a una emergencia de esta magnitud no sirve la improvisación". "No sirven tampoco los prejuicios, que por desgracia estamos viendo también en forma de bulos propagarse a través de las redes sociales, lo que sirve es la evidencia", ha remarcado.