Sánchez avisa que el Gobierno será "garante" del derecho al aborto que está siendo "menoscabado" e "instrumentalizado"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves que el Ejecutivo va a ser "garante" del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en España, donde está siendo "menoscabado" e "instrumentalizado" por "muchos" gobiernos autonómicos.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios a su llegada a la cumbre de la Comunidad Política Europea en Copenhague (Dinamarca), al ser preguntado por la aprobación en el Ayuntamiento de Madrid de una iniciativa para informar a las mujeres sobre el "síndrome postaborto".

El jefe del Ejecutivo ha señalado que, "desgraciadamente", un derecho como la interrupción voluntaria del embarazo "está siendo menoscabado, está siendo instrumentalizado y hay muchas mujeres que se sienten privadas de este derecho como consecuencia de un dogmatismo ideológico, de un sectarismo político de instituciones que van más allá del Ayuntamiento de Madrid".

Según ha advertido Pedro Sánchez, "hay muchos gobiernos autonómicos dirigidos por el PP, con apoyo de la ultraderecha", que están "recortando ese derecho, derivándolo a clínicas privadas en lugar de poder garantizar ese derecho en el sistema nacional de salud pública". "Esto es algo que lleva pasando de forma recurrente", ha enfatizado.

"Lo que sucede en el Ayuntamiento de Madrid es extraordinariamente grave y demuestra cuan profunda es la alineación del PP con Vox en todo lo que tiene que ver con derechos, en sus recortes, en su retroceso, en su regresión", ha declarado.

Finalmente, Sánchez ha afirmado que el Gobierno "va a ser garante, una vez más, de que este derecho se preserve y no sea recortado ni menoscabado por la acción política de ayuntamientos que, claramente por su sectarismo político, por su dogmatismo ideológico, en lo que están es en la regresión de derechos tan fundamentales como son los derechos de las mujeres".