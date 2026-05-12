Sánchez asegura que el operativo de evacuación del barco afectado por hantavirus ha sido "un éxito"

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno ha celebrado que el operativo de evacuación de los pasajeros del crucero 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, ha sido "un éxito" y se ha saldado sin inconvenientes: "cero incidentes", ha remarcado.

Sánchez ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en La Moncloa junto al director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, con el que previamente mantuvo una reunión.

Así, ha defendido la decisión de acoger la embarcación en las costas españolas al tratarse de una "responsabilidad legal" tras recibir una "llamada de auxilio" de la OMS, aunque considera que también suponía una "obligación moral" con 150 familias de turistas y trabajadores que estaban pasando "el peor momento de sus vidas".

Con la actuación de los últimos días, Sánchez considera que España ha mostrado al mundo que es una sociedad comprometida con la salud global, con el derecho internacional y que es un país que ayuda a otros "cuando puede y es necesario".