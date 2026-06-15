Sánchez anuncia 18 millones de euros para reforzar la investigación en salud de las mujeres

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , a su llegada a la presentación del programa ‘Somos. Contamos: fin de la discriminación de las mujeres en la investigación de la salud’, a 15 de junio de 2026, en Madrid (España)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , a su llegada a la presentación del programa ‘Somos. Contamos: fin de la discriminación de las mujeres en la investigación de la salud’, a 15 de junio de 2026, en Madrid (España) - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el programa 'Somos. Contamos: fin de la discriminación de las mujeres en la investigación de la salud' triplicará la inversión en investigación y desarrollo (I+D) destinada específicamente a la salud de las mujeres, hasta alcanzar los 18 millones de euros.

"Va a servir para impulsar la investigación, el diagnóstico y el tratamiento en áreas que no han recibido la atención necesaria y que condicionan la vida de miles de mujeres en nuestro país. Hablamos del dolor crónico, las enfermedades autoinmunes y tiroideas, así como de la salud cardiovascular y la salud mental", ha señalado durante la presentación del programa en la Fundación Ortega-Marañón.

En este sentido, Sánchez ha subrayado que el objetivo del programa es paliar la "desigualdad estructural y sistémica" que persiste entre hombres y mujeres en los ámbitos de la investigación y la innovación biomédica.

Según ha explicado el presidente del Gobierno, el programa contará con tres grandes líneas de actuación. En primer lugar, impulsará una misión específica sobre la salud de las mujeres a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI). "Con un propósito claro, que empresas y centros de investigación desarrollen proyectos de I+D en el ámbito de la salud de las mujeres", ha señalado.

Asimismo, el programa reforzará la investigación mediante una nueva línea de financiación en el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). El objetivo es que los centros de investigación en red trabajen de forma colaborativa en estas áreas.

Además, se adoptarán medidas para reforzar la masa crítica investigadora en este ámbito, mediante contratos predoctorales específicos vinculados a proyectos sobre salud de las mujeres en la principal convocatoria de la Agencia Estatal de Investigación.

En este contexto, el presidente del Gobierno ha señalado que existe una "gran paradoja", ya que la humanidad ha sido capaz de llegar a la Luna y cartografiar Marte, pero sigue siendo "incapaz" de responder a preguntas fundamentales sobre el cuerpo de las mujeres y las enfermedades que las afectan.

Al hilo, ha puesto como ejemplo el hecho de que el estudio sistemático de la menopausia no se haya desarrollado de forma significativa hasta finales del siglo XX. "Pero no es una anécdota ni una excepción, es la consecuencia de una mirada sesgada sobre el género humano, porque el sesgo no es solamente biológico", ha afirmado.

A su juicio, esta situación refleja la necesidad de combatir las desigualdades de género también en el ámbito científico y sanitario, por lo que ha defendido la importancia de "erradicar y extirpar" esos sesgos de la investigación y la atención en salud.

Tras ello, también ha lamentado que en patologías como la endometriosis -que afecta a una de cada siete mujeres- el diagnóstico pueda demorarse casi una década. "No podemos permitirlo", ha añadido.

Por último, Sánchez ha planteado una reflexión sobre el sesgo histórico en la atención sanitaria a las mujeres. "Si una enfermedad afectara a uno de cada siete hombres, provocara dolor crónico, dificultades para trabajar y problemas de fertilidad, ¿aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar?", se ha preguntado.

"La respuesta sería, con toda seguridad, no. Así que ya es hora de que también respondamos no, con la misma claridad, cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres", ha concluido.

"PONER FIN A LA DISCRIMINACIÓN"

Por su parte, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha afirmado que el Gobierno está "decidido a poner fin a la discriminación de las mujeres en la investigación en salud" con el programa 'Somos. Contamos' y ha subrayado que el objetivo es "pasar de la invisibilidad a la evidencia, de la evidencia a la innovación y de la innovación a mejores diagnósticos y mejores tratamientos para las mujeres".

"Durante demasiado tiempo la investigación en salud no ha contado suficientemente con las mujeres en los ensayos clínicos, ni en muchos estudios biomédicos, ni en las preguntas que guiaban la investigación", ha señalado Morant, al tiempo que ha apuntado que "históricamente se ha tomado el cuerpo masculino como referencia universal para comprender la salud humana". "El resultado es una ciencia que ha avanzado mucho, pero con una mirada incompleta. Y cuando la ciencia es incompleta, la medicina también lo es", ha agregado.

Asimismo, la ministra ha recordado que el infarto femenino es "la primera causa de muerte entre las mujeres en España" y ha lamentado que "sigue reconociéndose más tarde porque los síntomas son distintos a los de los hombres", al tiempo que ha señalado que "una mujer aún tarda entre siete y diez años en recibir un diagnóstico de endometriosis". Morant, que ha revelado que ella misma padece esa enfermedad, ha añadido que "se sigue minimizando y normalizando socialmente el dolor femenino". "Lo que no se mira no existe y lo que no existe no se conoce ni se cura", ha subrayado.

En ese contexto, Morant ha destacado las fortalezas del sistema sobre las que se asienta el nuevo programa: "nuestras excelentes universidades públicas, principal mecanismo para el ascensor social", el sistema de ciencia e innovación "con centros de referencia mundial y una comunidad científica extraordinaria" y el Sistema Nacional de Salud "universal, público y de calidad". La ministra ha calificado estas tres instituciones de "conquistas democráticas con sello progresista" y ha defendido que "la ciencia, la salud y las oportunidades no pueden ser privilegio de unos pocos".

"¿Si no lo hacemos nosotras y nosotros, quién lo hará?", se ha preguntado la ministra antes de asegurar que "ni la resignación, ni la indiferencia, ni la ola global de desprecio a la ciencia y a la democracia" va a "parar" al Gobierno. "Somos un país de ciencia, de oportunidades y de igualdad, un país donde las mujeres somos y las mujeres contamos", ha concluido.