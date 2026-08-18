SAMFyC reclama refuerzos de profesionales y recursos materiales en Ceuta ante la crisis migratoria

Cientos de personas migrantes reciben atención sanitaria de profesionales del INGESA y voluntarios de Cruz Roja, en la playa del Trampolín, a 7 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria (SAMFyC) ha reclamado al Ministerio de Sanidad y a las administraciones competentes que, ante la situación derivada de la crisis migratoria en Ceuta, garanticen refuerzos efectivos de profesionales y recursos materiales suficientes para hacer frente a las necesidades asistenciales.

Asimismo, pide apoyo específico a Atención Primaria y urgencias, así como una planificación adecuada ante situaciones de presión asistencial extraordinaria.

A través de un comunicado, SAMFyC afirma que los profesionales sanitarios no pueden asumir en solitario las consecuencias de una situación que, a su juicio, requiere una "respuesta política, social y administrativa coordinada".

"Defender a los profesionales de Ceuta es defender también una sanidad pública capaz de atender a todas las personas con dignidad y garantías", señala la sociedad, al tiempo que subraya que la atención sanitaria a las personas migrantes debe estar garantizada, pero no puede sostenerse a costa de sobrecargar unas plantillas que ya trabajan al límite.

Por último, ha trasladado su apoyo y solidaridad a los profesionales sanitarios de Ceuta, y especialmente a los médicos y médicas de familia, ante la "extraordinaria presión asistencial que están soportando".