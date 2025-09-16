Salut Pública detecta polio en aguas residuales de dos depuradoras del Baix Llobregat (Barcelona)

Archivo - Imagen de archivo de una depuradora - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Profesionales de la Agència de Salut Pública de Catalunya (Aspcat) han detectado un enterovirus polio (VDPV) tipo vacunal en dos estaciones depuradoras del Baix Llobregat (Barcelona) durante los trabajos rutinarios de vigilancia virológica de las aguas residuales.

Se notificó el 7 de septiembre desde la red de monitorización de aguas residuales de Catalunya de la Conselleria de Salud de la Generalitat, y ya se ha iniciado la investigación epidemiológica y actuaciones pertinentes desde Salut Pública, informa el departamento en un comunicado, recogido este martes por Europa Press.

La Agència de Salut Pública subraya la importancia de los "altos niveles de vacunación de la población" y agradece el trabajo realizado por parte de la red de vigilancia epidemiológica en coordinación con entidades para detectar y evaluar el riesgo.

La detección de enterovirus polio se ha realizado en unas muestras de aguas residuales de las depurados del Baix Llobregat, recogidas el 2 de septiembre y, según el análisis genético inicial, "se trataría de un poliovirus 3 derivado de vacuna oral atenuada (VDPV3) con capacidad infectiva".

En el momento de la alerta se notificó al Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), se enviaron muestras al Centro Nacional de Microbiología (CNM) y se implementaron las actuaciones establecidas en el Plan de Acción de España para la Erradicación de la Poliomelitis.

Las acciones incluyeron la búsqueda y vigilancia activa de casos en los centros asistenciales; análisis virológico periódico en aguas residuales; y evaluación de coberturas de vacunación, en búsqueda de población susceptible o de riesgo.