Archivo - Salud Mental España apunta a vivienda y precariedad laboral como factores que afectan a la salud mental de los jóvenes - DUNCAN1890/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Salud Mental España ha indicado que la vivienda y la precariedad laboral se encuentran entre los factores que afectan a la salud mental de los jóvenes, la cual está aquejada de algún problema en una de cada siete personas de entre 10 y 19 años.

"El contexto económico, la precariedad, las dificultades para desarrollar un proyecto de vida, las violencias, el entorno digital o la soledad no deseada son algunos de los condicionantes que pueden afectar al bienestar de las personas jóvenes", ha añadido, tras lo que ha expuesto que "abordarlos requiere respuestas colectivas y políticas públicas centradas en sus derechos".

Por ello, y con motivo de la celebración, este sábado, 10 de octubre, del Día Mundial de la Salud Mental, que este año se dedica a la de la población infanto-juvenil, la Confederación Salud Mental España ha lanzado una campaña bajo el 'hashtag' '#MatchSaludMental', que está compuesta por una serie de infografías que visibilizan las problemáticas que afectan al bienestar de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Ahondando en la vivienda y el empleo, ha indicado que debido a que la edad media de emancipación en España es de 30,2 años, la independencia juvenil se encuentra en mínimos históricos, según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España. Además, el 42 por ciento de las personas de entre 24 y 35 años afectadas por la crisis de la vivienda percibe su salud mental como mala o regular.

"Entre quienes destinan más del 50 por ciento de sus ingresos a la vivienda, los problemas de salud mental se duplican frente a quienes dedican menos del 30 por ciento", ha declarado, para añadir que "una de cada cuatro personas jóvenes afirma haber sufrido o experimentado situaciones de violencia laboral durante sus primeros años de empleo, una situación que se suma a la precariedad que muchas y muchos sufren".

A tenor de los expuesto, considera que "resulta imprescindible impulsar políticas específicas que faciliten el acceso de las personas jóvenes a una vivienda, así como fomentar el empleo juvenil y combatir la precariedad laboral, que dificulta el desarrollo de un proyecto de vida autónomo".

VIOLENCIAS SUFRIDAS EN LA INFANCIA Y JUVENTUD

Por otra parte, ha señalado que las violencias sufridas en la infancia y juventud tienen también un profundo impacto en la salud mental. "Entre un 10 y un 20 por ciento de la población ha sufrido algún tipo de agresión sexual durante su infancia", mientras que "el 44 por ciento de las mujeres jóvenes que ha sufrido violencia en pareja declara tener problemas de salud mental" y "uno de cada siete jóvenes ha sufrido algún tipo de violencia 'online' durante su infancia y adolescencia", ha declarado.

Frente a ello, es necesaria "la creación de una estrategia de formación, prevención y actuación frente al abuso sexual infantil, tanto en el ámbito escolar como familiar, así como garantizar el acceso a la educación afectivo-sexual desde las primeras etapas de la enseñanza reglada", ha continuado la organización.

Otros aspectos que ha abordado de cara a la jornada de conmemoración son el entorno digital, en el que "resulta fundamental formar a docentes, familias y jóvenes sobre el uso de estas herramientas, sus riesgos y sus beneficios"; y las adicciones con y sin sustancia, ya que el 73,9 por ciento del alumnado de entre 14 a 18 años declara haber consumido alcohol alguna vez en la vida -siendo la sustancia psicoactiva más consumida- y el 13 por ciento presenta un uso problemático de los juegos de azar 'online', "cifra que ha alcanzado un nuevo máximo histórico en 2025".

Por último, la campaña pone el foco en la necesidad de desarrollar políticas de prevención del suicidio, ya que uno de cada 10 adolescentes afirma haber deseado quitarse la vida, ante lo que destaca que el teléfono 024 es público, gratuito y accesible para atender a las personas con conducta suicida y a su entorno. Además, la entidad va a organizar, el viernes, 9 de octubre, un acto presidido por la Reina Letizia y que contará con la asistencia de, entre otros, su presidente, Nel González Zapico, y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.