Salud por Derecho afirma que la reforma de la legislación farmacéutica de la UE mantiene los privilegios de la industria

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La organización Salud por Derecho considera que la reforma de la legislación farmacéutica de la UE supone un avance insuficiente que mantiene los privilegios de la industria y no garantiza un acceso equitativo a los medicamentos

"Si bien la intención original era mejorar el acceso a medicamentos para los pacientes de la UE, el giro final ha estado marcado por las nuevas narrativas sobre competitividad, beneficiando principalmente a la industria farmacéutica", apunta la organización.

Salud por Derecho subraya que la reforma cuenta con algunas mejoras en lo relativo a la transparencia en el ecosistema farmacéutico, pero cree que el texto final no resuelve los problemas estructurales que bloquean el acceso equitativo a los medicamentos en Europa y que "se pierde una oportunidad única en más de dos décadas para haber posicionado a la región como un referente en materia de política farmacéutica alineada con el derecho a la salud".

"Ahora que el acuerdo está sobre la mesa, resulta evidente que mantiene la misma fórmula que ha llevado a precios altos y a una presión creciente sobre los sistemas de salud. Se presentan más incentivos como si fueran la solución definitiva, pero la pregunta clave sigue sin responderse: incentivos, ¿a cambio de qué? Sin condiciones firmes de transparencia y de interés público, estos incentivos no hacen más que perpetuar el problema", ha indicado Jaime Manzano, investigador y responsable de Incidencia Política de Salud por Derecho.

Para la organización, Europa no puede permitirse ampliar monopolios mientras exige tan poco a cambio a la industria. "Y aunque las medidas de transparencia incluidas suponen un avance, también quedan por detrás de lo que pedían el Parlamento Europeo y la sociedad civil: que se haga pública la financiación pública indirecta -una de las principales formas en que los contribuyentes ya subsidian al sector farmacéutico- y que haya transparencia sobre la financiación y las licencias en manos de entidades independientes que participan en las primeras fases del desarrollo de un medicamento. En conjunto, creemos que Europa ha perdido una oportunidad para modernizar su política farmacéutica desde una perspectiva de acceso y derecho a la salud", ha matizado Manzano.

Por último, Salud por Derecho lamenta que Europa ha perdido una oportunidad histórica para modernizar su política farmacéutica desde una perspectiva de interés público. "La ley de Medicamentos Críticos y la Ley Europea de Biotecnología, así como las negociaciones del próximo presupuesto a largo plazo de la UE (MFF) y en especial el Programa Marco 10 (Horizon), se presentan como espacios futuros donde revertir esta tendencia y apostar por un futuro diferente por el acceso a medicamentos", concluye.