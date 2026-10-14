Salud por Derecho advierte del impacto en salud de un hipotético recorte del presupuesto europeo dedicado al clima

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MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Salud por Derecho ha advertido de que un hipotético recorte del presupuesto europeo dedicado a dar respuesta a los efectos del cambio climático, como contempla la propuesta de la presidencia del Consejo de la Unión Europea, supondría riesgos para la salud de la población.

La presidencia del Consejo de la UE, que ostenta en la actualidad Irlanda, ha planteado un recorte del ocho por ciento en el próximo presupuesto para el periodo 2028-2034, lo que supondría una reducción de unos 141.000 millones de euros con respecto a las cuentas iniciales de la Comisión Europea.

Según ha detallado Salud por Derecho, esta rebaja impactaría principalmente en las partidas destinadas a la transición energética, la cooperación internacional y el funcionamiento de las instituciones europeas. En concreto, ha precisado que casi el 80 por ciento de la reducción se concentra en tres áreas, que son competitividad e investigación; cooperación internacional; y administración comunitaria, cuyos fondos disminuirían en unos 25.000 millones de euros.

La propuesta también recorta un 55 por ciento las acciones de solidaridad ante catástrofes naturales, elimina por completo una reserva de 8.700 millones para emergencias imprevistas y reduce un 35 por ciento el Mecanismo de Protección Civil de la UE, que financia la preparación ante incendios, inundaciones y emergencias sanitarias.

De este modo, la reducción impactaría tanto en las inversiones destinadas a prevenir los daños del cambio climático como a los recursos disponibles para afrontar sus consecuencias. Además, haría que la respuesta a este tipo de crisis dependiera en mayor medida de los presupuestos de cada Estado.

"Estos recortes reducen nuestra capacidad para prevenir enfermedades y pone en riesgo la salud de la ciudadanía, especialmente la de quienes tienen menos recursos para protegerse de los efectos cada vez más graves del cambio climático", ha aseverado el responsable de Incidencia Política de Salud por Derecho, Jaime Manzano.

BLINDAR LA FINANCIACIÓN

Ante el inminente inicio del debate del nuevo presupuesto europeo, previsto para este jueves y viernes, y a pesar de que la propuesta de la presidencia irlandesa ya cuenta con el rechazo del Parlamento Europeo, cuyo aval es imprescindible para ser aprobada, Salud por Derecho ha pedido a los países que aprovechen las negociaciones para revertir los recortes y blindar una financiación suficiente y estable para dar respuesta a los efectos del cambio climático sobre la salud.

Junto a otras entidades sanitarias, ambientales y sociales, ya reclamó el pasado junio destinar al menos el 50 por ciento del próximo presupuesto europeo a combatir el cambio climático, proteger la naturaleza y reducir la contaminación.

La organización ha destacado que inversiones como la mejora del transporte público, la rehabilitación energética de viviendas o la reducción de la contaminación industrial permiten prevenir enfermedades respiratorias y cardiovasculares y disminuir la presión sobre los servicios sanitarios.

Los efectos del calor extremo muestran la importancia de estas medidas, teniendo en cuenta los datos de mortalidad en los últimos veranos. Salud por Derecho ha recordado que, durante el verano de 2024, se estimaron más de 62.700 muertes atribuibles al calor en Europa.

En España, las estimaciones del Instituto de Salud Carlos III apuntan a más de 5.400 fallecimientos relacionados con las altas temperaturas entre el 21 de junio y el 23 de septiembre de 2026.

Salud por Derecho ha advertido también del coste económico que tiene el cambio climático. Desde 1980, los fenómenos meteorológicos extremos han provocado pérdidas económicas superiores a los 560.000 millones de euros en Europa. Asimismo, estimaciones recogidas por el Banco Europeo de Inversiones apuntan que el cambio climático podría incrementar la demanda de atención sanitaria un 0,5 por ciento anual.