SAE y TECNOS se unen a la concentración de UGT y CCOO para exigir la reclasificación profesional de técnicos sanitarios

Archivo - Imagen de archivo de una concentración de SAE. - SINDICATO DE TECNICOS DE ENFERMERIA - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) y el Sindicato Nacional de Técnicos (TECNOS) ha comunicado que se unirán a la concentración convocada por UGT y CCOO este 21 de mayo frente al Ministerio de Hacienda para exigir la reclasificación profesional de los técnicos sanitarios de grado medio y superior de formación profesional.

Asimismo, el próximo 17 de junio SAE y TECNOS han convocado la manifestación de las 4R -reconocimiento, reclasificación, retribución y rapidez- con el mismo objetivo, presionar a la Administración para exigir la reclasificación profesional que se recoge en el Acuerdo Marco para una Administración del s. XXI.

Según han destacado los sindicatos, todas las actuaciones que se lleven a cabo en este sentido son fundamentales para que su reivindicación se materialice lo antes posible. "Por ello, llegados a este punto, desde SAE y TECNOS consideramos fundamental apoyar y adherirnos a todas las actuaciones que se pongan en marcha para conseguir la reclasificación profesional según la titulación", señalan.

SAE y TECNOS entienden que todos deben unirse por el bien de los profesionales, "pues es la única manera de hacer fuerza para conseguir el objetivo común, que es más importante que cualquier división entre sindicatos", añaden.

"La lucha por nuestro futuro como profesiones sanitarias debe ser hoy, porque es hoy cuando nos jugamos nuestro mañana y porque los técnicos sanitarios de la Formación Profesional deben luchar por este futuro junto con sus representantes sindicales, en los cuales han depositado su confianza. Por todo ello, es por lo que no unimos a las actuaciones que surjan en torno a esta reivindicación fundamental", concluyen.