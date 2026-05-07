SAE Y TECNOS reivindican ante PP y Bildu una "correcta clasificación" de los técnicos sanitarios en el Estatuto Marco

Archivo - Imagen de archivo de una concentración del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE). - SINDICATO DE TECNICOS DE ENFERMERIA - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) y el Sindicato Nacional de Técnicos (TECNOS) han mantenido sendas reuniones con la diputada del PP Elvira Velasco y la diputada de EH Bildu Marije Fullaondo, en las que han reivindicado la "correcta clasificación" de los técnicos sanitarios en el Estatuto Marco.

SAE continúa de esta manera sus reuniones con todos los implicados en la aprobación del anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, acordado entre el Ministerio de Sanidad y las organizaciones sindicales con representación en el ámbito de negociación el pasado mes de enero y que está aún pendiente de ser remitido al Consejo de Ministros.

"Los técnicos sanitarios de la Formación Profesional llevamos años esperando y luchando por una clasificación adecuada que, por supuesto, debe ir acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria desde el momento en que se aplique la Ley, evitando así que quede estancada y pendiente de futuras negociaciones en las comunidades autónomas o de nuevos presupuestos", ha explicado la secretaria general de SAE, Mª Dolores Martínez.

Para SAE y para TECNOS lo fundamental es que los grupos parlamentarios tengan "altura de miras políticas" de forma que se recoja la correcta clasificación en la Ley del Estatuto Marco.