SAE y TECNOS muestran apoyo a la huelga de técnicos sanitarios convocada por CCOO y UGT por reclasificación profesional - SAE

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de Técnicos de Enfermería (SAE) y Nacional de Técnicos (TECNOS) han mostrado su apoyo a la huelga de técnicos sanitarios convocada por Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) por la reclasificación profesional de estos sanitarios de los Grados Medio y Superior de la Formación Profesional.

De esta manera, ambas organizaciones sindicales se han concentrado este lunes a la puerta de los hospitales de toda España, ya que han indicado que los técnicos sanitarios llevan "años" esperando "la correcta clasificación, ya recogida en el nuevo Estatuto Marco". No obstante, han indicado que "la Administración está dilatando su aprobación definitiva".

"Por ello, todos los profesionales y organizaciones sindicales que les representamos nos unimos en esta lucha por un derecho profesional que, desde luego, supondrá el reconocimiento laboral y retributivo de los profesionales afectados", han continuado SAE y TECNOS, que han añadido que, "junto a las actuaciones que se están llevando a cabo en las últimas semanas", el 17 de junio se celebrará la manifestación "de las '4 R'".

RECONOCIMIENTO, RECLASIFICACIÓN, RETRIBUCIÓN Y RAPIDEZ

Según han explicado, estas son "reconocimiento, reclasificación, retribución y rapidez". Todo con el mismo objetivo, presionar a la Administración para exigir la reclasificación profesional que se recoge en el 'Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI'", han puesto de manifiesto.

"Desde SAE y TECNOS, entendemos que todos debemos unirnos por el bien de los profesionales, pues es la única manera de hacer fuerza para conseguir el objetivo común, que es más importante que cualquier división entre sindicatos", han proseguido, para agregar que la "lucha" por el futuro como profesiones sanitarias "debe ser hoy".

"Es hoy cuando nos jugamos nuestro mañana y porque los técnicos sanitarios de la Formación Profesional deben luchar por este futuro junto con sus representantes sindicales, en los cuales han depositado su confianza", han declarado, tras lo que han concluido afirmando que "por todo ello" es por lo que seguirán "saliendo a las calles hasta que el nuevo Estatuto Marco sea una realidad palpable para los profesionales".