SAE recuerda a los profesionales sanitarios su deber de mantener la confidencialidad de los datos de pacientes

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha recordado a los profesionales sanitarios la obligación que tienen de preservar la confidencialidad y privacidad de los datos de los pacientes, como establecen el Reglamento General de Protección de Datos de Europa, la Ley Orgánica 3/2018, de protección de datos, y la Ley 41/2002.

En el marco del Día Europeo de la Protección de Datos, que se celebra este miércoles, SAE ha enfatizado que la privacidad en el ámbito sanitario es un derecho de los pacientes del Sistema Nacional de Salud (SNS), residencias y centros privados, y un deber de los profesionales que trabajan en ellos.

La Ley 41/2002 recoge en el artículo 2 que "la persona que elabore o tenga acceso a la información y la documentación clínica está obligada a guardar la reserva debida", e insiste en el 16, "el personal que accede a los datos de la historia clínica en el ejercicio de sus funciones queda sujeto al deber de secreto".

Así, todo aquel profesional que deba acceder a la historia clínica del paciente con el fin de garantizar su salud y mejorar su bienestar debe mantener los datos, tanto de carácter asistencial como personal, en secreto y, por supuesto, ningún profesional que no forme parte del equipo que asiste al paciente puede acceder a esta información.

Si se vulnera esta normativa, SAE ha señalado que las consecuencias para el infractor van desde multas económicas o sanciones disciplinarias hasta implicaciones penales por revelación de secretos.

"Por ello, queremos aprovechar esta fecha para recordar a los profesionales sanitarios que la legislación les obliga a mantener un compromiso legal y ético con el tratamiento de datos sanitarios de los pacientes, pues son información de carácter sensible que solo se puede tratar con el consentimiento expreso y explícito del paciente, salvo en situaciones de emergencia o riesgo vital", ha señalado el secretario de acción social y formación de SAE, Daniel Torres.