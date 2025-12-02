SAE reclama políticas e inversiones para garantizar la plena integración de las personas con discapacidad

Imagen del cartel del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. - SAE

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Acción Social del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), Daniel Torres, ha reclamado a la Administración políticas que faciliten el acceso de las personas con discapacidad a los servicios generales, así como inversión en programas específicos que favorezcan su integración.

"Crear una sociedad diversa en la que no tenga cabida señalar al diferente pasa por romper todas las barreras, las físicas y las mentales, y para ello es fundamental un compromiso que no deje a nadie atrás: el empoderamiento social, económico y político de las personas con discapacidad es la única manera de conseguir un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible para todos", ha señalado Torres en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra este miércoles.

Además, el SAE ha pedido mejorar la educación y la contratación para garantizar que tengan acceso a los mismos ámbitos, oportunidades y trato que el resto de la población. Para el Sindicato, es fundamental crear el número de recursos profesionales y materiales necesarios que garanticen la atención de calidad y la integración real, "pues la discapacidad, ya sea física, psíquica o sensorial, no es sinónimo de incapacidad", añade.

Por ello, se suma al se suma al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que este año la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas celebra bajo el lema 'Fomentar sociedades inclusivas para impulsar el progreso social'.

"Tal y como señala la Organización, las personas con discapacidad siguen enfrentándose a la discriminación laboral y social, habiendo importantes desigualdades en los sistemas de protección social si se consideran los costes adicionales relacionados con la discapacidad", finaliza el Sindicato.