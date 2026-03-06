SAE reclama un "avance real" en derechos laborales y retributivos para las técnicas en cuidados de enfermería

Detalle del cartel de técnicos sanitarios por el 8M. - SAE

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de organización y comunicación del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), Isabel Lozano, ha reclamado un "avance real" en derechos laborales y retributivos para las profesionales que forman parte de este colectivo, altamente feminizado, para lo que ha exigido el "compromiso" de las administraciones.

La organización sindical se ha sumado al Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este domingo, para reivindicar el derecho de las técnicas en cuidados de enfermería (TCE) a que las administraciones cumplan las promesas laborales y retributivas, pedir justicia para que se valore su formación, crecimiento profesional y trabajo, y demandar acción para que el respeto que merecen dentro de los equipos de enfermería se convierta en una realidad.

De este modo, ha adoptado el lema 'Derechos. Justicia. Acción', que ONU Mujeres ha impulsado para esta cita anual, extendiendo a la vez sus reivindicaciones al resto de profesionales técnicas sanitarias. "A pesar de los avances conseguidos en los últimos años, aún tenemos que demostrar diariamente nuestra valía dentro de los equipos asistenciales y sociosanitarios", ha aseverado.

En el caso de las TCE, el sindicato ha señalado que las funciones que desempeñan en sus ámbitos laborales aún se rigen por las establecidas en 1973, que están "obsoletas" en un ámbito como el sanitario, caracterizado por una evolución constante en la atención, los tratamientos y los cuidados.

"Este hecho solo es una muestra del estancamiento en el que la Administración mantiene a este colectivo profesional", ha criticado Lozano, quien ha puesto en valor la constante implicación y adaptación a las demandas de los equipos de trabajo y a las necesidades de los usuarios por parte de las profesionales, que además deben conciliar con su vida familiar, donde siguen teniendo mayor carga física y emocional.

"Por todo esto, el 8 de marzo exigimos consideración hacia el trabajo de las profesionales técnicas sanitarias, respeto hacia los diferentes colectivos, y un compromiso real con sus reivindicaciones, como el reconocimiento de su titulación y su encuadramiento en el grupo de clasificación que legalmente les corresponde", ha zanjado.