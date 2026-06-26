SAE pide que la nueva clasificación profesional se aplique con la entrada en vigor del Estatuto Marco

Imagen de archivo de una concentración del SAE. - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha presentado sus alegaciones al anteproyecto de Ley del Estatuto Marco, centradas en la jubilación parcial, la armonización de la jornada ordinaria, la nueva clasificación profesional y su régimen retributivo.

El SAE subraya que el documento final incluye modificaciones con respecto a lo acordado con los sindicatos del Ambito de Negociación el pasado mes de enero y que afectan a materias como la jubilación anticipada y parcial y al reconocimiento de la profesión sanitaria como profesión de riesgo.

El sindicato considera necesario modificar y regular, "sin fisuras", que la nueva clasificación profesional se lleva a cabo en el momento de la entrada en vigor de la nueva normativa, sin quedar supeditada a ninguna otra circunstancia. "Al igual que los efectos retributivos derivados de la nueva clasificación, que también se deberán abonar de manera inmediata desde el mismo momento de la entrada en vigor de los nuevos grupos de clasificación", añade.

Asimismo, SAE denuncia que el Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco "posterga 'sine die'" el acceso a la jubilación parcial del personal estatutario, "haciendo depender el ejercicio de este derecho de la entrada en vigor de unas eventuales disposiciones de desarrollo reglamentario"

"Teniendo en cuenta los antecedentes que nos preceden, pudiera ser que esta normativa de desarrollo ni siquiera llegara a aprobarse y, por tanto, cercena los derechos del personal estatutario a la jubilación parcial pese a que es un derecho que está perfectamente reconocido y regulado", explica.

El SAE ha propuesto redacciones alternativas a diferentes puntos del articulado referido a la jubilación parcial con el objetivo de garantizar el acceso inmediato de los trabajadores a la jubilación parcial.

Por último, el SAE considera que, en relación con la jornada ordinaria del personal estatutario, los cambios introducidos en la redacción respecto al documento presentado en enero reducen el compromiso y la obligación de la Administración de implantar la jornada de 35 horas semanales, al sustituir el término "deberán" por "tenderán".

Además, en ningún caso el SAE cree necesario que dicha implantación dependa de la disponibilidad de profesionales, tal y como se recoge en ambos textos: "Pues entonces podría darse la circunstancia de que nunca se dieran los requisitos para su necesaria implantación. Se precisa por tanto un compromiso real y efectivo de la Administración para la implantación de la jornada de 35 horas".

"Apostar por una Administración del s. XXI exige apostar por sus profesionales, por ello seguiremos trabajando por el respeto y el reconocimiento que merecemos, que ahora pasa por un Estatuto Marco que nos dignifique como técnicos sanitarios, clasificándonos y retribuyéndonos como nos merecemos y respetando nuestros derechos", ha finalizado el secretario general del Sindicato de Técnicos de Enfermería, Cristóbal Arjona.