El SAE exige a la Administración más protagonismo para los técnicos en cuidados de enfermería

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha exigido a la Administración la implementación de actuaciones reales que valoren los cambios demográficos que durante las últimas décadas ha experimentado la sociedad y modifiquen las políticas de recursos humanos, dando mayor protagonismo y reconocimiento a los técnicos en cuidados de enfermería (TCE).

"Para ello, es urgente que se actualicen nuestras funciones a la realidad y se respete nuestro grupo profesional, dotándolo de las retribuciones establecidas", señala el Sindicato en el marco del Día Internacional de las Personas Cuidadoras, que se celebra el próximo 5 de noviembre.

Por ello, el SAE ha reivindicado el papel de los TCE como los profesionales "mejor formados y capacitados" para llevar a cabo el cuidado de los ciudadanos, tanto en el ámbito hospitalario como sociosanitaro, pero también en los domicilios.

En este contexto, el Sindicao señala que en una sociedad cada vez más envejecida -en 2024 España registró 318.741 nacimientos, un 0,6% menos que el año anterior y esta tendencia descendente continúa en 2025- y con un incremento de patologías crónicas -diabetes, cáncer, cardiopatía isquémica, depresión, insuficiencia cardiaca, enfermedad renal crónica, enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia-, "es evidente que el papel de los cuidadores es fundamental, sin embargo, las plantillas de TCE en los equipos profesionales continúa siendo insuficiente".

Asimismo, el secretario de acción social y formación de SAE, Daniel Torres, ha reclamado que el Estado mejore la Ley de Dependencia: "Dotándola de un presupuesto suficiente que garantice las ayudas, tanto económicas como profesionales, a todas las familias cuidadoras, pues es la única manera de proteger el bienestar de quien padece la enfermedad y de quienes le cuidan".