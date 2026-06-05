Archivo - SAE destaca el papel "fundamental" de los TCE y los TES en los equipos de trasplante y donación de órganos - ISTOCK /GORODENKOFF - Archivo

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha calificado como "fundamental" el papel de los técnicos en cuidados de Enfermería (TCE) y en Emergencias Sanitarias (TES) en los equipos multidisciplinares de trasplante y donación de órganos.

"Los TES participan, junto al resto de profesionales del equipo de emergencias, en la activación del código donante, mientras que los TCE lo hacen tanto en el código donante como en el código trasplante", ha explicado, tras lo que ha declarado que, por tanto, forman parte "de los equipos de profesionales que han hecho posible que el modelo de donación y trasplante español mantenga, desde hace más de tres décadas, su liderazgo a nivel mundial".

Así, con motivo de la reciente celebración, el pasado 3 de junio, del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, y de la próxima, este sábado, 6 del mismo mes, del Día Mundial de los Pacientes Trasplantados, el SAE ha recordado que, "según los últimos datos emitidos por el Ministerio de Sanidad, en 2025, España volvió a superar los 6.300 trasplantes (129 por millón de población -p.m.p.-)".

Además, la nación "alcanzó una tasa de 51,9 donantes fallecidos p.m.p., muy superior a la del resto de países, lo que nos mantiene como referente internacional en esta parcela asistencial", ha insistido, al tiempo que ha manifestado que "buena parte de este éxito radica en los profesionales sanitarios".

SOLIDARIDAD DE LOS CIUDADANOS

"Por supuesto, este modelo referente no sería posible sin todas las piezas que componen su engranaje, siendo innegable la solidaridad de los ciudadanos y la gestión de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT)", ha señalado el secretario de Acción Social de esta organización sindical, Daniel Torres, quien ha añadido que, "sin embargo, según un reciente estudio sobre las actitudes de la población hacia la donación y el trasplante de órganos en España, aún existe una brecha entre la intención de donar y la toma de decisión".

En este sentido, ha señalado que "aunque el 70 por ciento de los españoles muestra su buena disposición para registrar oficialmente su voluntad de donar, únicamente el 7,2 por ciento lo hace". Por ello, "aunque las cifras de donación y trasplante continúan mejorando cada año, es importante seguir informando a la población y poner en marcha actuaciones que animen a las personas indecisas para mantener este crecimiento", ha manifestado.