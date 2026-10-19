SAE destaca que la detección precoz reduce más de un 40% la mortalidad por cáncer de mama en España - SAE

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) destaca que la mortalidad por cáncer de mama ha caído más de un 40 por ciento en España entre 1990 y 2023, gracias a la detección precoz, los diagnósticos tempranos y los avances en los tratamientos, con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se celebra este 19 de octubre.

"En nuestro país, cada vez existe más concienciación a este respecto, no obstante, desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) hemos elaborado un cartel educativo en el que recogemos los principales síntomas y signos -bulto en el pecho, hundimiento del pezón o venas crecientes, entre otros-, mostrando cómo identificarlos, pues la autoexploración es una parte incuestionable del proceso", explica Serafín Pintor, Secretario de Acción Social de SAE.

"Con esta infografía, que hemos distribuido por los hospitales, centros de salud y redes sociales, queremos subrayar la importancia que la detección precoz tiene para la supervivencia", concluye.

El sindicato recuerda que en 2024 se diagnosticaron 2,4 millones de casos en todo el mundo y 694.000 mujeres fallecieron por esta causa, existiendo desigualdades muy marcadas entre países con rentas altas o medias-altas y bajas o medias-bajas: en el primer caso, se diagnostica a una de cada 12 mujeres a lo largo de su vida y una de cada 71 fallece por esta patología; en el segundo, el porcentaje baja a una de cada 27 mujeres en el diagnóstico y a una de cada 48 en la mortalidad.