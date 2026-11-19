Archivo - Imagen de archivo de una concentración del SAE. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) considera que el incremento salarial del 11 por ciento previsto para los empleados públicos es "muy inferior" a la subida acumulada del coste de la vida.

Según explica el SAE, el incremento del 4,5 por ciento previsto para 2027, al que se suma un 0,5 por ciento adicional condicionado a la evolución del IPC y que se abonará en las nóminas del primer trimestre de ese año, responde únicamente a lo ya acordado y, por tanto, "no supone un incremento nuevo".

Además, el sindicato recuerda que en 2010 el Gobierno aplicó una rebaja salarial media del 5 por ciento a los empleados públicos y que en 2011 congeló sus sueldos. Ambas medidas, adoptadas para reducir el déficit público, "perjudicaron claramente el poder adquisitivo" de los trabajadores, según denuncia la organización.

Por ello, el SAE considera que la subida acumulada del 11 por ciento no compensa la pérdida de poder adquisitivo derivada de los recortes salariales y de la congelación de las retribuciones, que se prolongó durante cinco años, hasta 2015.

Asimismo, el sindicato recuerda la evolución al alza del coste de la vida en los últimos años. En concreto, señala que el IPC cerró 2025 en el 2,7 por ciento, mientras que en lo que va de año se sitúa en el 4,3 por ciento y las previsiones para 2027 apuntan a una subida en torno al 3,2 por ciento.

De este modo, la inflación acumulada alcanzaría el 10,2 por ciento, frente al incremento salarial del 9 por ciento previsto para el mismo periodo, ya que el 2 por ciento restante se aplicaría en 2028.

Para el SAE, es "evidente" que este porcentaje de incremento salarial es "muy insuficiente", por lo que considera urgente una nueva negociación para "alcanzar un acuerdo que realmente refleje la situación económica del país".

"Además, esta situación es especialmente vulnerable para los técnicos sanitarios, pues la dilatación en el tiempo de nuestra clasificación en los grupos que nos corresponden, nos está haciendo perder poder adquisitivo desde hace casi 20 años. Parece complicado poder hacer frente a los gastos que supone cubrir las necesidades básicas con incrementos salariales que no se adecúan al ritmo del encarecimiento de la vida, por ello desde SAE exigimos un compromiso serio con los salarios de los profesionales, pues no puede seguir habiendo un desajuste tan sangrante entre lo que el trabajador percibe y la realidad económica", ha finalizado la secretaria de Organización y Comunicación de SAE, Marta Miranda.