El SAE denuncia la "penosidad" de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios

Imagen del cartel de SAE. - SAE

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha denunciado que los profesionales sanitarios están sometidos a "altas cargas de penosidad, toxicidad, peligrosidad e insalubridad", por lo que reclama a los responsables políticos y sanitarios un control "más estricto" de las condiciones laborales y el mantenimiento de los centros asistenciales en condiciones adecuadas.

En el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, SAE subraya la "obligación" de la Administración Pública de cuidar a los profesionales sanitarios, garantizando espacios de trabajo "seguros, higiénicos y confortables". Sin embargo, afirma que, en muchas ocasiones, estos ítems "pasan desapercibidos" para quienes gestionan los diferentes sistemas de salud.

"No parece ni seguro ni saludable para los profesionales trabajar con estrés y ansiedad por no contar con plantillas suficientes, tampoco parece apropiado que deban trabajar con formol, u otros productos tóxicos, sin los medios y medidas de protección adecuadas, o tener que movilizar a los pacientes sin los recursos necesarios", critica el Sindicato.

En esta línea, el secretario de Acción Social de SAE, Daniel Torres, espera que, como recoge el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, se empiece a situar a los profesionales en el centro de las políticas públicas y se adopten medidas "realistas y eficientes" para cumplir con su derecho laboral.

"Además, queremos aprovechar este día para recordar que las particularidades del trabajo asistencial hacen que los profesionales técnicos, y en particular los técnicos en cuidados de enfermería, tengan mayor predisposición a sufrir trastornos que limitan su movilidad y destreza, lo que les obliga a acogerse a la jubilación anticipada a pesar de la reducción del poder adquisitivo que esto conlleva", ha manifestado Torres.

Por ello, concluye que desde SAE llevan años luchando para que se apruebe la reducción de la edad ordinaria de jubilación sin penalización para todos los profesionales técnicos a los 60 años, "tal y como ya ocurre en otros ámbitos laborales".