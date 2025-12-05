SAE denuncia la infrautilización de los recursos de la sanidad pública para beneficiar a la privada

Archivo - Hospital de Torrejón de Ardoz. - HOSPITAL DE TORREJÓN DE ARDOZ - Archivo

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha denunciado la infrautilización de los equipos y recursos de la sanidad pública para beneficiar a la privada, tras los audios revelados por 'El País' donde el CEO de Ribera Salud, empresa concesionaria del Hospital de Torrejón, pide rechazar pacientes o procesos no rentables para "aumentar su beneficio económico".

La organización sindical ha condenado en un comunicado "cualquier práctica que pueda poner en riesgo la salud de los ciudadanos", como las reveladas en estos audios, y ha reiterado su defensa de un sistema sanitario público de calidad para los usuarios y los profesionales.

"La privatización de los servicios no deja de ser un negocio para la empresa privada, que mira más por el beneficio económico que por el bienestar, la calidad y la seguridad de los pacientes. Por ello desde SAE siempre hemos luchado y trabajado por una mejora en los recursos humanos y materiales que permita reducir las listas de espera en la sanidad pública, evitando así la derivación a la privada, donde obtienen una cuantía económica por cada prueba que realizan", ha aseverado el sindicato.

Ante una situación que ha calificado de "insostenible" para los sitemas de salud, ha reclamado un aumento del presupuesto destinado al Sistema Nacional de Salud (SNS), que permita incrementar el número de profesionales y, con ello, ofrecer una atención "eficaz y de calidad" a la población.

"Lo contrario, como estamos viendo, juega con la salud de los pacientes. Desmantelar el sistema sanitario público, tal y como se está haciendo en muchas comunidades de nuestro país, nos puede costar muy caro a todos los ciudadanos, mientras unos pocos siguen enriqueciéndose", ha finalizado.