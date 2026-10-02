Archivo - SAE denuncia la importante carga de desgaste físico y emocional de los técnicos en cuidados de Enfermería - ROSSANDHELEN - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha denunciado "la importante carga de desgaste físico y emocional del colectivo de técnicos en cuidados de Enfermería (TCE)", ya que "los aspectos laborales ponen en juego la salud mental de los profesionales".

"Según el informe de la 'Situación del personal TCE en España (2025)', publicado el pasado mes de julio por el Ministerio de Sanidad, el 68,2 por ciento de los profesionales TCE que participaron en la encuesta declararon haber sentido poco interés o alegría por hacer cosas varios días a la semana y el 69,1 por ciento afirmaron haberse sentido decaídos, deprimidos o desesperanzados al menos algunos días en el mismo periodo", ha explicado al respecto.

En esta línea, y con motivo de la celebración, el 4 de octubre, del Día Europeo contra la Depresión, y el 10, del Día Mundial de la Salud Mental, el SAE ha recordado también que el estudio expuso que "más del 60 por ciento manifestaron problemas de concentración y un tercio, alteraciones relacionadas con la alimentación, lo que refleja un impacto relevante sobre el bienestar psicológico y el funcionamiento cotidiano".

"Los turnos de tarde y noche, las jornadas extensas o las contrataciones alejadas de la estabilidad laboral reflejan peores indicadores de salud mental, mostrando cómo las condiciones laborales están estrechamente relacionadas con el bienestar psicológico de los TCE, siendo el ámbito sociosanitario el que presenta mayor vulnerabilidad", ha explicado en este sentido el secretario de Acción Social de la organización sindical, Serafín Pintor.

NECESIDADES

A su juicio, son necesarios "un incremento de plantillas, una mayor estabilidad de los equipos de profesionales, mejores condiciones laborales, el respeto de los derechos de los trabajadores, medidas contundentes contra las agresiones...".

Todo ello afecta a los profesionales y requiere "una atención inmediata", y es que existe "mayor prevalencia de un probable trastorno depresivo en el conjunto de quienes participaron en la encuesta de TCE (37,13%), con respecto al registrado en la encuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para médicos y enfermeras en la región europea (30%)".