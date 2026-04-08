SAE demanda que la LOPS incluya como "profesión sanitaria" a las titulaciones de grado medio y superior

Archivo - Técnico de enfermería. - GORODENKOFF/ ISTOCK - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha pedido en sus aportaciones al anteproyecto de reforma de la ley de ordenación de profesiones sanitarias (LOPS) que se incluya a los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y al resto de titulaciones de grado medio y superior como "profesión sanitaria".

De este modo, busca que la nueva normativa, que está en fase de consulta pública previa, considere a los técnicos sanitarios de Formación Profesional (FP) como encargados de desempeñar una profesión sanitaria de pleno derecho y se les dé el mismo reconocimiento que a los demás profesionales que contempla la ley, sin que exista discriminación.

"Negar este estatus basándose en una visión sesgada de las normas, ignora el trabajo real de estos profesionales, que mantienen un contacto directo y constante con el paciente, asumiendo riesgos y responsabilidades clínicas críticas", ha explicado el sindicato en un comunicado, en el que subraya que la reforma de la LOPS "no es una opción, sino una necesidad de justicia laboral y seguridad jurídica".

La secretaria de organización y comunicación de SAE, Isabel Lozano, ha señalado que la actual exclusión de los titulados de FP de su consideración como profesión sanitaria supone "una anomalía jurídica que carece de fundamento suficiente", además de ser "contraria" a principios constitucionales, no ajustarse a la realidad del sistema sanitario ni a los estándares europeos.