Archivo - El SAE celebra el Día del Técnico de Enfermería y pide reconocer la profesión dentro de los "equipos de Enfermería" - AGUSTIN IGLESIAS - Archivo

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha destacado la celebración, este martes, 12 de mayo, del Día del Técnico de Enfermería (TCE), conmemoración ante la que su secretario de Acción Social, Daniel Torres, ha sostenido que "un equipo bien coordinado, cohesionado y libre de conflictos garantiza una atención más humana y eficaz", por lo que es "imprescindible" reconocer que estos profesionales forman parte de los "equipos de Enfermería".

"Además de reivindicar nuestro trabajo, es de justicia que recordemos que, como parte de los equipos de Enfermería, el 12 de mayo debe ser una fecha de celebración conjunta de los dos estamentos que los conformamos, pues de ambos depende diariamente la atención integral que recibe el paciente", ha puesto de manifiesto.

En este sentido, desde el SAE han indicado que conmemoran esta efeméride "desde hace años". "Además, en esta ocasión, celebramos que la Justicia (sentencia 69/2024, de 18 de julio, del Juzgado de lo Mercantil nº 13 de Madrid) nos ha dado la razón frente al Consejo General de Enfermería, organismo que negaba nuestro derecho a festejar esta fecha", ha señalado.

PAPEL "FUNDAMENTAL" EN ATENCIÓN PRIMARIA, HOSPITALARIA Y SOCIO-SANITARIA

"Una batalla que hemos ganado, pero aún existen Consejerías, instituciones, Direcciones de Enfermería, Gerencias y compañeros que niegan nuestra pertenencia a los equipos de Enfermería", ha continuado, para añadir que es necesario "mayor respeto y reconocimiento" a la profesión. "Nuestro papel en los equipos de trabajo es fundamental, tanto en la Atención Primaria como hospitalaria y socio-sanitaria, y así lo demostramos diariamente", ha asegurado.

A su juicio, "esta falta de reconocimiento se traslada igualmente a estancias ministeriales", por lo que este año se ha aprovechado esta jornada conmemorativa para "reivindicar el reconocimiento legal" de estas funciones. "Es evidente que, desde 1973, el trabajo en el ámbito sanitario ha cambiado y las funciones de los técnicos de Enfermería se han ido adaptando a las necesidades de la población y de los sistemas", ha asegurado.

"Sin embargo, nuestro trabajo continúa rigiéndose por un Estatuto aprobado hace más de 50 años", lamenta el SAE, que ha agregado que es necesario recordar "a los responsables de la Sanidad" que "todos los profesionales" son "esenciales" en los equipos asistenciales. Estos "se deben adaptar a las nuevas realidades socio-demográficas, siendo injusto que algunos colectivos consigan sus reivindicaciones y otros tengamos que esperar más de medio siglo para poder seguir creciendo", ha finalizado.