Saavedra señala que no hay cambios en el seguimiento del hantavirus y que los 14 españoles siguen asintomáticos

Archivo - La consejera de Salud, Concepción Saavedra, en el Pleno de la Junta. - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO 11 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, ha actualizado este lunes el seguimiento del brote de hantavirus tras el traslado de los 14 ciudadanos españoles al Hospital Gómez Ulla de Madrid tras su paso por el crucero MV Hondius, entre ellos tres asturianos, que permanecen en cuarentena y asintomáticos a la espera de los resultados de las pruebas PCR.

Saavedra ha señalado que los 14 ciudadanos continúan bajo observación en el centro hospitalario, donde se les está realizando seguimiento clínico dentro del protocolo activado tras su repatriación. Según ha confirmado, todos ellos se mantienen sin síntomas.

La consejera ha explicado que, en el caso del seguimiento epidemiológico general, se mantienen ocho casos en observación a nivel internacional, de los que seis están confirmados y dos son probables, sin que por el momento se hayan registrado cambios en la evolución.

Asimismo, ha indicado que las pruebas diagnósticas continúan en marcha y que no se ha producido ninguna nueva confirmación en el ámbito nacional respecto a los ciudadanos en seguimiento en España.

SINDICATOS MÉDICOS

Por otra parte, tras ser preguntada por las movilizaciones anunciadas por el nuevo sindicato médico del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), que ha planteado la ampliación de jornadas de paro si no se alcanza un acuerdo, Saavedra ha defendido que el diálogo con los profesionales es "continuo" y ha señalado que las propuestas planteadas forman parte de cuestiones ya abordadas parcialmente con otras organizaciones sindicales del sector.

Ha subrayado, además, que cualquier modificación organizativa en el sistema sanitario debe realizarse de forma progresiva para garantizar la atención 24 horas durante todo el año, y ha añadido que ya se están analizando posibles ajustes con jefes de servicio para mejorar la conciliación de los profesionales.