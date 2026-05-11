Rueda reconoce la gestión "buena" y "seria" del Gobierno de Sánchez por el hantavirus y agradece la información recibida

Rueda comparece tras el Consello. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha ensalzado la "buena gestión" que, a su juicio, ha hecho el Gobierno que dirige Pedro Sánchez en el marco de la crisis del crucero con el brote de hantavirus, y ha agradecido la información suministrada por el Ejecutivo estatal, antes de incidir en que este modo de actuar se echó en falta "en otros momentos".

Aunque no ha mencionado ningún ejemplo concreto, sus declaraciones tienen el trasfondo de la pandemia de la covid-19, por ejemplo, en los que las críticas que salieron del Ejecutivo autonómico, entonces dirigido por Alberto Núñez Feijóo, de descoordinación con las comunidades. El ahora jefe de filas de los populares también ha vertido críticas de "mala gestión" contra el Gobierno central por el hantavirus.

Desde una perspectiva distinta lo ve Rueda, quien ha explicado que desde el Gobierno autonómico se ha hablado con el gallego que viajaba en el crucero --un ornitólogo natural de Cariño (A Coruña)-- y que ahora está en un hospital madrileño en cuarentena, junto al resto de españoles que viajaban a bordo del MV Hondius.

"Espero que cuanto antes pueda salir de la situación y volver a la normalidad con total salud", ha sentenciado, antes de agradecer la información suministrada por el Gobierno central. De hecho, ha explicado que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, llamó "en un par de ocasiones" para informar de "cómo se estaba desarrollando todo".

Rueda, quien ha echado en falta que esa "intervención decidida" del Gobierno central se hubiese producido "en otros momentos" --"hubiera sido muy bienvenida sin tenter que solicitarla repetidamente", ha dicho--, interpreta que se hizo "una buena gestión" de esta última crisis sanitaria. "Creo que ayer se ve una imagen de gestión seria", ha apostillado.

EVITA JUZGAR A CLAVIJO

Por otro lado, ha evitado juzgar al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, foco de críticas en redes sociales en las últimas por horas por la preocupación que manifestó en relación a que algún roedor pudiese bajar del barco y llegar a nado a la costa.

Rueda ha advertido de que lo primero sería "ponerse en la situación" que ha vivido el presidente canario. "Él decía que tuvo muy poca información para ser el principal afectado, sobre todo cuando se hablaba, como al final fue, de llevar el barco a Canarias", ha señalado, antes de precisar que no tuvo ocasión de oír de forma directa sus declaraciones.

"Tengo muy buena opinión del presidente de Canarias, y supongo que cualquier cosa que dijese lo hizo pensando en tener la mayor información, la máxima coordinación y con la lógica preocupación por lo que estaba sucediendo", ha sentenciado.