Rodríguez critica que Madrid destine los recursos del Estado a la sanidad privada y "al negocio de los amiguetes"

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en Illescas - EUROPA PRESS

ILLESCAS (TOLEDO), 16 (EUROPA PRESS)

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez "está absolutamente comprometido" con la financiación de las comunidades autónomas, al tiempo que ha criticado que la Comunidad de Madrid destine los recursos del Estado a la sanidad privada y "al negocio de los amiguetes" y no a la sanidad pública como sí hacen otras regiones.

Preguntada sobre el nuevo modelo de financiación autonómica durante la visita que ha realizado a las obras de construcción de una promoción de 159 viviendas asequibles en Illescas, Rodríguez ha pedido que, en este debate, además de "poner el acento en las polémicas", se intente "hacer una pedagogía ciudadana y política y democrática importante".

A su juicio, "cada vez más, deberíamos de poner el acento en para qué esa financiación". "Y en mi caso deseo y espero que sea principalmente para construir vivienda pública, vivienda asequible y sea para políticas de vivienda en nuestro país".

Dicho esto, ha salido en defensa del Gobierno, y ha apostillado que el ejecutivo de Pedro Sánchez "está absolutamente comprometido" con la financiación de las comunidades autónomas. Unas comunidades que, según ha subrayado, "han recibido más recursos que nunca del Gobierno de España para abordar sus competencias, fundamentalmente pensando en el momento de la COVID, en la sanidad y también en la educación".

Ha sido en este punto cuando la ministra de Vivienda ha lamentado lo ocurrido en algunas comunidades autónomas, citando a la Comunidad de Madrid, donde, según ha afeado, "mientras que el Gobierno ha hecho un esfuerzo sin precedentes en ingresar más recursos a las comunidades autónomas, ésta no lo ha destinado ni a educación pública y sí, quizás, a sanidad, pero no a sanidad pública, sino al negocio de los amiguetes".

"Eso creo que es el debate que debe primar en el ámbito de la financiación y del Estado autonómico", ha zanjado Rodríguez.