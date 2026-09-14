La Rioja adelanta la campaña de vacunación frente a gripe y covid que comenzará el 21 de septiembre en residencias

Archivo - Una sanitaria prepara la vacuna durante el inicio de la campaña de vacunación - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 14 (EUROPA PRESS)

La campaña de vacunación 2026-2027 frente a gripe y covid en residencias de personas mayores comenzará la semana del 21 de septiembre en La Rioja. Una nueva campaña que este año se adelanta y se irá realizando de forma escalonada para proteger a los más vulnerables porque se ha demostrado que la prevención es fundamental para poder seguir avanzando en la mejora del bienestar de los riojanos.

Como principal novedad destaca también la ampliación de la vacunación antigripal intranasal en los centros educativos hasta los 13 años, frente a los 11 años de la pasada temporada. Todo ello con el fin también de que la población llegue protegida a los momentos de elevada circulación de virus respiratorios.

Así lo ha informado este lunes la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, junto a la directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez.

Además desde la Consejería de Salud y Servicios Sociales han informado de que la vacuna contra el virus respiratorio sincitial (VRS) comenzará a lo largo de esta misma semana en las residencias de personas mayores de La Rioja.

En este punto sí que han querido dejar claro que aquellos que ya se vacunaron el pasado año no es necesario que lo repitan porque el efecto dura tres temporadas. También se administrará a los mayores de 60 años que viven en residencias de personas con discapacidad y a mayores de 18 años con patologías de muy alto riesgo.

En concreto, la campaña de vacunación 2026-2027 frente a la gripe, la COVID-19 y el virus respiratorio sincitial (VRS) avanza en tres objetivos prioritarios: anticipar la protección de los colectivos más vulnerables, facilitar el acceso a la vacunación acercándola a los lugares en los que se encuentran las personas y reforzar la coordinación entre los distintos niveles y recursos implicados.

UN 75,7 POR CIENTO MÁS DE PRESUPUESTO PARA VACUNAS DESDE 2022

La consejera también ha puesto en valor el esfuerzo presupuestario realizado por el Gobierno de La Rioja para seguir incorporando nuevas vacunas y ampliar progresivamente la protección de la población.

El presupuesto destinado a vacunación ha pasado de 3.546.326,29 euros en 2022 a 6.232.166 euros en 2026, lo que supone un incremento acumulado del 75,7 % en cuatro años. "Estamos hablando de cerca de 2,7 millones de euros más destinados a vacunas que en 2022.

Esta evolución presupuestaria ha permitido incorporar progresivamente nuevas estrategias de inmunización y ampliar otras ya existentes. En 2023, La Rioja incorporó la vacunación sistemática frente a la gripe de todos los menores de entre 6 y 59 meses y la inmunización con nirsevimab frente al VRS en recién nacidos y lactantes menores de seis meses.

En 2024 se impulsó la vacunación intranasal frente a la gripe en el ámbito escolar; en 2025 se extendió a todos los escolares de 3 a 11 años y se incorporó por primera vez la vacunación frente al VRS en residencias de mayores; y este año la vacunación escolar frente a la gripe se amplía hasta los 13 años.

Además, durante la campaña 2026-2027 se incorpora la vacunación frente al VRS en las residencias de personas con discapacidad y en las personas mayores de 18 años con condiciones de muy alto riesgo, así como en las personas de nueva incorporación a residencias de mayores.

MÁS ACCESIBILIDAD Y RESULTADOS MEDIDOS

María Martín ha destacado especialmente la evolución de la vacunación infantil. Durante la pasada campaña, la cobertura de vacunación frente a la gripe en la población escolar alcanzó el 60,32 %, mientras que entre los niños de 6 a 59 meses fue del 56,31 %. Los resultados son especialmente elevados en la inmunización frente al VRS de los lactantes. En la campaña 2025-2026 se administraron 1.983 dosis entre una población diana de 2.061 nacidos entre abril de 2025 y marzo de 2026, lo que supone una cobertura del 96,22 %.

La consejera ha destacado que estos elevados niveles de inmunización están teniendo una repercusión directa sobre los ingresos hospitalarios. Así, ha señalado que "la caída de ingresos por bronquiolitis y otras infecciones graves por VRS en bebés menores de seis meses supera el 80 % tras administrar el anticuerpo monoclonal. Los ingresos en la UCI Pediátrica por estas infecciones respiratorias disminuyen de forma notable, con reducciones superiores al 50 %, y la tasa general de hospitalización por VRS en menores de cinco años se reduce a la mitad en la práctica clínica real", ha señalado.

CALENDARIO PROGRESIVO DE VACUNACIÓN

Por su parte, la directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez, ha explicado que el calendario se ha diseñado de manera escalonada "para priorizar a las personas más vulnerables, organizar adecuadamente los recursos y lograr que la población llegue protegida al periodo de mayor circulación de los virus respiratorios".

La primera actuación comienza esta misma semana, a partir del 14 de septiembre, con la vacunación frente al VRS de las personas que viven en residencias de mayores y que, conforme a las indicaciones establecidas, deben recibirla esta temporada, especialmente las personas de nueva incorporación a estos centros.

A partir de la semana del 21 de septiembre comenzará también la vacunación frente a gripe y COVID-19 en las residencias, reforzando la protección de las personas institucionalizadas antes del periodo de mayor circulación de los virus respiratorios.

La siguiente fase comenzará la semana del 28 de septiembre, con la vacunación frente a la gripe en los centros escolares para los niños de 3 a 13 años, mediante vacuna intranasal. "La gran novedad es que ampliamos en dos años la población escolar incluida: pasamos de los 3-11 años de la temporada anterior a los 3-13 años. Esa misma semana comenzará también la inmunización frente al VRS en los menores de seis meses, una estrategia iniciada en La Rioja en 2023 y que mantiene coberturas superiores al 90 %.

RESTO DE GRUPOS DIANA

A partir de octubre se irán incorporando de manera progresiva el resto de grupos diana para la vacunación frente a la gripe y la COVID-19, conforme al calendario definitivo y a las indicaciones establecidas para cada vacuna. En el caso de la COVID-19, las recomendaciones se concentran especialmente en mayores, personas institucionalizadas, embarazadas y personas con determinadas condiciones de riesgo.

Eva Martínez ha recordado que la campaña de este año "no parte de cero, sino que es el resultado de una estrategia sostenida de ampliación de coberturas, incorporación de nuevas herramientas preventivas y mejora de la accesibilidad que hemos ido desarrollando durante toda la legislatura".

La Rioja incorporó en 2023 la vacunación sistemática frente a la gripe de todos los menores de entre 6 y 59 meses y la inmunización con nirsevimab frente al VRS en menores de seis meses. En 2024 se impulsó la vacunación intranasal frente a la gripe en el ámbito escolar; en 2025 se extendió a todos los escolares de 3 a 11 años y se incorporó por primera vez la vacunación frente al VRS en residencias de mayores; y en 2026 la vacunación escolar frente a la gripe se amplía hasta los 13 años y se extiende la protección frente al VRS a nuevos colectivos de riesgo.

Asimismo, La Rioja ha reforzado durante estos años la vacunación sin cita previa cuando la evolución epidemiológica lo ha requerido. En noviembre de 2025, por ejemplo, el dispositivo extraordinario instalado en el Hospital Universitario San Pedro administró en cinco días 1.071 vacunas frente a la gripe y 555 frente a la COVID-19, a las que se sumaron dosis pediátricas intranasales. Posteriormente se habilitaron nuevos dispositivos en Logroño, Haro y Calahorra.