El Rey se muestra "orgulloso" del sistema sanitario español y asegura que es uno de los mayores logros colectivos

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI se ha mostrado "profundamente orgulloso" del sistema sanitario español, así como de sus profesionales y de sus recursos tecnológicos, al tiempo que ha asegurado que la salud pública es "uno de los mayores logros colectivos" del país.

"Los avances en nuestro sistema sanitario están estrechamente ligados a nuestra historia reciente, en particular a las casi cinco décadas de democracia, modernización y cohesión social, con mayores derechos y libertades. Son, también, la expresión más tangible de los ideales éticos que guían nuestras acciones", ha manifestado el Rey durante su intervención en la sesión especial 'El corazón y la sociedad' del congreso anual de la Sociedad Europea de Cardiología, que se ha celebrado en IFEMA-MADRID.

Asimismo, Felipe VI ha señalado que las sociedades más avanzadas no son necesariamente las que tienen mayor riqueza material o tecnología, "sino aquellas que se esfuerzan por satisfacer las necesidades de todos sus miembros. Una tarea interminable, pero que siempre merecerá la pena esforzarse por cumplir".

El Rey también ha valorado el trabajo que realizan los profesionales de la cardiología y ha destacado su papel en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de muerte a nivel mundial. "Allí, en primera línea contra la enfermedad, ya sea en hospitales o centros de investigación, su talento y su dedicación son absolutamente vitales para todos nosotros", ha señalado.

Tras ello, ha acentuado la importancia de estos profesionales en la prevención para evitar enfermedades cardiovasculares y ha resaltado el papel de los médicos para evitar factores de riesgo como el alcohol, el tabaco, la alimentación, la falta de ejercicio físico, la obesidad/sobrepeso y los trastornos del sueño.

Felipe VI ha alertado sobre los peligros de factores exógenos, como la contaminación y el cambio climático. "La salud humana está inextricablemente ligada a la salud del entorno en el que vivimos, y sus consejos, en diálogo y cooperación con otros campos científicos, pueden ayudarnos a construir una sociedad mejor, es decir, más conscientes, más responsables, más sostenibles y, dada la estrecha relación entre salud y bienestar, también más felices", ha subrayado.

Por último, el Rey ha recordado las palabras del doctor Gregorio Marañón en las que aseguraba que la verdadera grandeza de la ciencia se mide, en última instancia, por su utilidad. "No hay ejemplo más claro que el campo de la cardiología", ha indicado, a la vez que ha animado a los profesionales a "mantener vivo este espíritu".

MÓNICA GARCÍA DESTACA LA ESTRATEGIA DE SALUD CARDIOVASCULAR (ESCAV)

En el mismo acto, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha recordado que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en Europa y en todo el mundo. "Cada año, las enfermedades cardiovasculares se cobran más de 20 millones de vidas", ha agregado.

Al hilo, García ha señalado que se necesitan planes integrales de salud cardiovascular, tanto a nivel nacional como internacional y europeo. "Planes que, como el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer, movilicen recursos, aúnen estrategias y conviertan la lucha contra las enfermedades cardiovasculares en una prioridad política", ha apostado.

En este punto, la ministra ha resaltado que España es "plenamente consciente" de esta urgencia. "Necesitamos planes cardiovasculares integrales. Por eso, en abril de 2022, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó, con el consenso de todas las comunidades autónomas, la Estrategia de Salud Cardiovascular (ESCAV), que tiene un objetivo claro: mejorar la salud cardiovascular en España y reducir las desigualdades", ha subrayado.

Tras ello, García ha recordado que la Estrategia consta de 134 acciones, así como destaca las cuatro enfermedades más prevalentes y abarca todo el proceso, desde la prevención hasta la atención aguda, la atención crónica, la rehabilitación y la recuperación a largo plazo.

Asimismo, la ministra ha resaltado que la ESCAV ha servido para impulsar el Plan Europeo de Salud Cardiovascular, con el que ha asegurado estar "firmemente" comprometida.

En este sentido, García ha asegurado que el Ministerio de Sanidad ha situado la prevención en el centro de sus políticas: "Hemos lanzado una nueva ley contra el tabaco; una nueva ley contra el alcohol y los menores, y tenemos un plan muy ambicioso contra la obesidad infantil", ha manifestado García.

Por último, la ministra ha subrayado que la lucha contra las enfermedades cardiovasculares requiere una "circulación global" de conocimiento, innovación y cooperación. "Solo si trabajamos como un sistema interconectado, podremos llevar oxígeno y esperanza a la humanidad", ha finalizado.