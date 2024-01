El retraso que hubo en la asignación de plazas MIR en 2020 podría llevar a una falta de personal en el verano de 2024

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La sección nacional de médicos jóvenes y promoción de empleo de la Organización Médica Colegial (OMC) ha advertido de que el retraso que hubo en la asignación de plazas de formación sanitaria especializada (FSE) en 2020; en concreto, de médico interno residente (MIR), generará una falta de personal en el próximo verano.

Así se señala en un informe sobre los riesgos que la pandemia ha generado en la FSE, concretamente, en ámbitos como la calidad de la formación o la falta de recursos humanos.

De forma específica, este periodo promovió un retraso en la asignación de plazas al mes de julio y de la toma de posesión de las mismas al mes de septiembre, generando así un desfase para la finalización del periodo formativo de esa generación de médicos residentes en este año 2024.

En los años anteriores, tanto el comienzo como la finalización del periodo de FSE se realizaban habitualmente a finales del mes de mayo, justo al inicio del periodo estival.

Según muestra el informe, la situación acaecida como consecuencia del retraso en la incorporación puede generar un problema para la cobertura de ciertas plazas de especialista durante este verano, una época que es especialmente sensible a las necesidades de recursos humanos.

Esto es debido a que, entre los meses de junio y septiembre de 2024, una generación de especialistas en formación no finalizará su residencia y no se podrán cubrir con los mismos las necesidades asistenciales derivadas de periodos vacacionales e incrementos de demanda en zonas tensionadas por el turismo.

Ante esta situación, desde la sección nacional de médicos jóvenes se alerta de la ausencia de garantías de aprendizaje de los médicos residentes --déficit de supervisión, realización de funciones que no corresponden a su grado de responsabilidad--; así como del aumento de las necesidades de salud de la población en un momento de falta de especialistas y de vacaciones de verano.

También advierten de una posible generación de una situación donde no se aseguren los mayores estándares de atención al paciente y formación del residente de calidad y seguridad.

"Si no se actúa, en los próximos meses hablaremos de una precarización del sistema sanitario, donde los profesionales no van a ser capaces de tener incluso cubiertas sus posibles vacaciones por el hecho de no tener sustitutos con los que contar", ha lamentado el doctor Domingo Antonio Sánchez, representante nacional de médicos jóvenes de la OMC. "Va a haber un problema de un incumplimiento de derechos laborales de los residentes", ha comentado.

Según el documento, estos riesgos pueden derivar en dos escenarios para paliar la falta de recursos humanos: cambios en el itinerario formativo de los residentes de último año que no sigan lógicas docentes, sino para cubrir periodos vacacionales de personal estructural de sus servicios; o en la finalización prematura de los planes formativos.

Con la última opción se forzaría a los médicos residentes a finalizar su programa formativo varios meses antes para estar disponibles en el mercado laboral y cubrir dichos periodos vacacionales como especialistas.

En este sentido, desde la sección nacional de la OMC se pone de relieve que ambas medidas contravienen los Reales Decretos 1146/2006 y 183/2008, donde se recoge el derecho de los médicos residentes a que se cumpla su programa formativo; y no se recogen las necesidades asistenciales de un servicio como motivo de finalización del contrato de residencia.

Finalmente, Sánchez subraya que "no se deberían dar las condiciones que promuevan que los médicos residentes terminen antes o vean modificados sus itinerarios sin una adecuada justificación y planificación general".

A su juicio, los tiempos establecidos en los programas formativos de las distintas especialidades "han de respetarse", ya que son "uno de los garantes de la calidad del sistema de FSE en España, y las medidas extraordinarias deben ser planificadas, al ser un escenario previsible".

"Además de esto, existe el riesgo de que distintas administraciones y/o unidades docentes tomen distintas decisiones, generando un panorama de competitividad perjudicial e injusto para muchos médicos residentes", ha lamentado Sánchez, para añadir que "esta posibilidad puede conllevar un escenario de mayor inequidad entre CCAA y un descrédito de la FSE dentro y fuera de España".