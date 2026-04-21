La reina Sofía recibe en audiencia a la asociación Visión y Vida

Imagen de la audiencia. - VISIÓN Y VIDA

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La reina Sofía ha recibido en audiencia a una representación de la asociación de utilidad pública Visión y Vida con motivo de su 70º aniversario, donde la entidad le ha trasladado un resumen de su actividad en los últimos años, centrado especialmente en su labor para reducir los problemas de visión en España asociados a situaciones económicas frágiles.

Durante la audiencia, el presidente de Visión y Vida, Salvador Alsina, ha explicado a la reina, que aceptó la Presidencia de Honor de la entidad en 1980, el término "pobreza visual", acuñado por la entidad tras la crisis de 2009 y sobre el que llevan trabajando años. El término se refiere a todas aquellas personas que no pueden hacer frente al coste de sus equipamientos ópticos debido a su falta de poder adquisitivo.

Asimismo, se han ofrecido los datos de prevalencia de pobreza visual infantil y en la tercera edad en España, recordando que más de 700.000 menores y dos millones de personas de más de 65 años podrían estar padeciendo este problema.

En esta línea se ha recordado la misión establecida en 1955 en los estatutos de la entidad, que sigue vigente actualmente: procurar lo mejor para la visión de los ciudadanos de manera altruista (informando, educando, aconsejando y recomendando) con los médicos a su alcance y en todos los sectores sociales y profesionales.