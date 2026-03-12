La reina Letizia recibe a SECPAL para abordar la situación de los cuidados paliativos en España

La Reina Letizia recibe a una delegación de SECPAL. - CASA DE S.M. EL REY

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La reina Letizia ha recibido en audiencia en el Palacio de la Zarzuela a una delegación de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), que le ha expuesto la situación actual de los cuidados paliativos y los retos pendientes para garantizar un acceso universal a una atención integral y de calidad.

Según la Sociedad, durante el encuentro se ha prestado especial atención a la necesidad de reforzar la formación en cuidados paliativos en todas las titulaciones de Ciencias de la Salud y de lograr el reconocimiento y la acreditación de los profesionales, teniendo en cuenta que España es uno de los pocos países europeos que aún no cuenta con un sistema específico de especialización en este ámbito asistencial.

Por su parte, la reina Letizia ha mostrado su compromiso hacia las personas más frágiles y vulnerables, como son las que se enfrentan a enfermedades avanzadas o que se encuentran al final de su vida, y ha transmitido a SECPAL su respaldo a las iniciativas orientadas a fortalecer el desarrollo de los cuidados paliativos en España.

Los representantes de SECPAL también han expuesto que el objetivo de los cuidados paliativos es mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedad avanzada o en fase final de vida, así como la de sus familias y cuidadores, mediante una respuesta integral que aborde las dimensiones físicas, psicológicas, sociales y espirituales del sufrimiento derivado de las enfermedades crónicas, el cáncer u otras patologías sin opciones de tratamiento curativo.

Sin embargo, a pesar de los avances registrados en las últimas décadas, los profesionales han advertido de que miles de personas en España siguen sin acceder a una atención paliativa integral, capaz de responder adecuadamente a sus necesidades y garantizar su bienestar hasta el final.

Encabezada por Elia Martínez, presidenta de SECPAL, también formaron parte de la delegación Alberto Alonso, vicepresidente de Medicina y presidente de la Sociedad Española de Medicina Paliativa (SEMPAL); Marisa de la Rica, vicepresidenta de Enfermería de SECPAL y presidenta de la Asociación Española de Enfermería en Cuidados Paliativos (AECPAL), entre otros.

UN DECÁLOGO PARA IMPULSAR LOS CUIDADOS PALIATIVOS EN ESPAÑA

SECPAL ha entregado a la reina un decálogo que recoge las prioridades para el desarrollo de los cuidados paliativos en España, como la de garantizar que existan recursos suficientes y equipos convenientemente capacitados en todos los niveles asistenciales. En este sentido, se ha subrayado la importancia de armonizar las distintas normativas autonómicas, reducir desigualdades territoriales y asegurar la equidad en el acceso a la atención paliativa.

Para la delegación de la sociedad científica, el encuentro con la reina supone "un importante reconocimiento al trabajo de los profesionales" y "una oportunidad para visibilizar la necesidad de seguir avanzando en el desarrollo de este ámbito asistencial esencial para el bienestar de los pacientes y sus familias".

Esta audiencia celebrada en el Palacio de La Zarzuela se enmarca en la serie de reuniones que mantiene SECPAL con representantes institucionales para sumar apoyos que contribuyan a impulsar un amplio movimiento social en defensa de los cuidados paliativos como un derecho universal.