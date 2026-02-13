La Reina Letizia recibe a miembros de la Fundación Claudia Tecglen, cuya principal área de actuación es la Salud Mental - CASA DE S.M. EL REY

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La reina Letizia ha recibido en audiencia a representantes de la Fundación Claudia Tecglen, organización cuya principal área de actuación es la Salud Mental y cuya patrona es su fundadora, Claudia Tecglen, que ha encabezado esta delegación.

Este encuentro ha contado con la participación de, entre otros, el presidente de Honor de esta entidad y presidente del grupo sanitario HM Hospitales, el doctor Juan Abarca Cidón; Isabel Lozano y Javier Colás, como patronos; Cristina Gámez, como vicesecretaria; Cristina Jiménez Savurido, Ramón Torrelledó, Juan Luis Polo, Carmen Muñoz Jodar y Angélica Falagán, como cultivadores de la inclusión; y Carmen Mateos y el doctor Darío Fernández Delgado, como responsables del área de salud.

Tecglen, que ha explicado a la reina cómo ha evolucionado esta Fundación, ha destacado proyectos como la Escuela de Afrontamiento Activo y la primera Red Intercomunitaria de Prevención del Suicidio en personas con discapacidad y sus familias. Además, ha indicado que en la misma trabajan para la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad, a través de la educación informal para fomentar el empleo y el emprendimiento.

Por su parte, Abarca Cidón ha puesto de relieve los excelentes resultados del primer programa piloto realizado en HM Hospitales como primer paso de esta Red, el cual se replicará, próximamente, en otros centros de la Comunidad de Madrid. Al respecto, se ha remarcado el esfuerzo y el deseo de poder extenderlo, también, a otras comunidades autónomas y a todo tipo de hospitales.

Por último, Colás ha ahondado en el Boot Camp InicIA, una formación en formato asincrónico que esta Fundación va a poner en marcha en breve. El principal objetivo es reducir la brecha digital e impulsar la inclusión educativa y laboral de las personas con discapacidad, en la nueva era de la Inteligencia Artificial.