La reina Letizia recibe al Consejo Español del Cerebro para conocer los últimos avances en salud cerebral y neurociencia

La reina Letizia recibe en audiencia a una representación del Consejo Español del Cerebro. - CASA DE S.M. EL REY

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La reina Letizia ha recibido este miércoles en audiencia en el Palacio de La Zarzuela a una delegación del Consejo Español del Cerebro (CEC), que ha presentado los últimos avances estratégicos en investigación, salud cerebral y posicionamiento internacional de la neurociencia española, así como la creación del Área Joven.

Durante el encuentro, se ha puesto en valor el papel del CEC como plataforma de coordinación científica y sanitaria, al integrar sociedades científicas, profesionales de la salud, investigadores y entidades comprometidas con la promoción de la salud cerebral como prioridad estratégica de país.

Las representantes del consejo han compartido con la reina el 'Informe sobre el Estado de la Neurociencia en España', el primer análisis integral del ecosistema de investigación en ciencias del cerebro en el país, con una visión estructurada y comparativa del periodo 2014-2024. Su presentación oficial tendrá lugar el próximo 15 de abril.

"Contar con datos objetivos y comparables es imprescindible para planificar políticas científicas y sanitarias eficaces. Este informe no solo describe la situación actual, sino que ofrece una base sólida para proyectar el futuro de la neurociencia española y maximizar su impacto en la salud y en la sociedad", ha destacado la presidenta del Consejo Español del Cerebro, Mara Dierssen.

Otro de los ejes centrales de la audiencia ha sido la presentación oficial del Área Joven del Consejo Español del Cerebro, una nueva estructura permanente integrada en el CEC que busca reforzar la participación activa de las nuevas generaciones en la investigación y la promoción de la salud cerebral.

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE JÓVENES

El Área Joven se concibe como un órgano de participación, formación y representación de jóvenes investigadores, profesionales sanitarios, estudiantes universitarios y estudiantes de bachillerato vinculados a proyectos científicos supervisados.

De este modo, se centrará en fomentar la participación activa de jóvenes en los grupos de trabajo y programas estratégicos del CEC, impulsar la colaboración multidisciplinar y territorial entre profesionales en etapas tempranas de su carrera, y promover la divulgación científica y la sensibilización sobre la importancia de la salud cerebral en centros educativos y universitarios.

Entre sus líneas de trabajo también se encuentran canalizar propuestas de jóvenes en relación con el Plan Español del Cerebro, y crear redes, encuentros y proyectos liderados por nuevas generaciones.

El Área Joven comenzará impulsando programas de mentorización con expertos sénior, seminarios abiertos, visitas a laboratorios en colaboración con la Sociedad Española de Neurociencia, concursos de ideas y la organización de un Encuentro Nacional Joven del Cerebro.

Durante la audiencia, el Consejo ha informado de su incorporación a la International Alliance for Brain Health, con lo que pretende reforzar su alineación con las estrategias europeas y globales en materia de salud cerebral.

El CEC mantiene también una colaboración estructurada con la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico (ONAC) y con equipos asesores ministeriales, con el objetivo de garantizar que las decisiones públicas relacionadas con la salud cerebral se fundamenten en la mejor evidencia científica disponible.

Además de Mara Dierssen, el CEC ha estado representado por la jefa de Sección del Área de Psiquiatría, Psicología Clínica y Salud Mental del Hospital Universitario La Paz, Carmen Moreno; la investigadora del área de Salud Mental del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBERSAM) Esther Berrocoso; y las coordinadoras del Área Joven, Clara Manso y Martina Lauriola.