La reina Letizia llama a humanizar la atención a las personas con cáncer en tiempos donde "se pone en duda" la empatía

La Reina Letizia en una reunión de trabajo de la AECC en la sede de la Asociación en Madrid. - EUROPA PRESS

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La reina Letizia ha llamado este miércoles a humanizar la atención a las personas con cáncer durante todo el proceso de la enfermedad, una acción que le parece "muy oportuna" en tiempos en los que "a veces da la sensación de que se pone en duda la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos, lo que el diccionario dice que es la empatía".

"Es como si todo lo relacionado con el cuidado de las personas y con su dignidad revelara cierta debilidad o incluso candidez", ha expresado durante la inauguración de la jornada organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, en la que la organización ha presentado un nuevo modelo de atención integral que buscar situar a las personas con cáncer "por encima de todo".

"No creo que haya nadie en esta sala que no sepa lo que significa un diagnóstico de cáncer o que no lo haya vivido de un modo cercano, directo y muy personal. Estamos hablando de un proceso prolongado que conlleva la toma de decisiones muy complejas y que impacta mucho más allá de lo fisiológico y afecta a todos los órdenes de la vida laboral, personal, social y familiar", ha señalado la reina.

A su juicio, ofrecer una atención "integral" y "humana" implica "incorporar apoyos sociales, funcionales, legales, emocionales, nutricionales", que permitan abarcar todas las necesidades "reales y cambiantes" del paciente, así como "garantizar coherencia, acompañamiento y constancia", también a las personas que cuidan.

La reina, que ejerce como presidenta de Honor de la Asociación Española Contra el Cáncer y su Fundación Científica, ha destacado que varias comunidades autónomas ya han puesto en marcha planes de humanización "con diferentes velocidades y con alcances y con desarrollos distintos", que la nueva propuesta de la AECC busca "mejorar e incrementar sin perder nunca de vista la equidad".

En este punto, ha hecho una llamada a empatizar con los pacientes. "Es cierto también que ese identificarse con el otro y sentir como el otro implica más que palabras: una acción responsable, una voluntad y también conciencia de todos los actores", ha subrayado en referencia a las organizaciones de la sociedad civil, instituciones, administraciones y sector privado.