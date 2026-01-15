La reina inaugura el I Foro Global del Cuidado, que reúne más de 30 países para impulsar el apoyo a la crianza

La Ministra de Sanidad de España, Mónica García, y la reina Letizia asisten al Global Caregivers Forum organizado por UNICEF y la OMS en CaixaForum Madrid, a 15 de enero de 2026, en Madrid (España). - José Ramón Hernando - Europa Press

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La reina Letizia ha inaugurado este jueves en Madrid el I Foro Global del Cuidado, que reúne representantes de más de 30 países para impulsar el apoyo a la crianza.

El Foro se celebra en CaixaForum Madrid hasta este viernes 16 de enero y es un encuentro internacional coorganizado por UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La jornada de este jueves ha contado con la presencia del director general de la OMS, Tedros Adhanom, y de la Reina Letizia, que ha mostrado su apoyo a una iniciativa centrada en la protección y el bienestar de la infancia desde los primeros años de vida. Asimismo, han intervenido la psicóloga clínica y escritora, Lisa Damour y de la pediatra y excirujana general de California, Nadine Burke Harris.

El programa incluye también sesiones sobre desarrollo infantil, salud mental, prevención de la violencia, inclusión y cómo llegar a las familias en contextos diversos y vulnerables.

El Foro ha reunido a especialistas y representantes de más de 30 países, universidades, organizaciones sociales y empresas. Este viernes se celebrará, entre otros espacios, una mesa redonda sobre discapacidad, en la que participará la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, Heba Hagrass, para abordar la especial vulnerabilidad de los niños con discapacidad frente al abuso y la negligencia.

El objetivo del evento es "demostrar que la inversión en apoyo a la crianza es una de las políticas públicas más eficaces y rentables". Según datos de UNICEF, por cada dólar invertido en intervenciones en la primera infancia se obtiene un retorno anual de hasta el 13%, en forma de mejores resultados educativos, sanitarios, sociales y económicos. Además, una reducción del 10% en las experiencias adversas en la infancia en Europa y Norteamérica podría suponer un ahorro anual de 105.000 millones de dólares.