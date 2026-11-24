La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, a 24 de noviembre de 2026. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha explicado que el recurso de inconstitucional presentado contra la ley del concebido no nacido de la Comunidad de Madrid se fundamenta en que "excede las competencias" de la comunidad, altera el concepto de familia numerosa y provoca un "conflicto" con el derecho al aborto.

"Creemos que se produce un conflicto entre el derecho de las mujeres a interrumpir libremente su embarazo con la Ley del concebido no nacido de Madrid", ha precisado Redondo, este martes, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El presidente del Gobierno ya había anunciado este martes por la mañana la presentación por parte del Gobierno de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de la Comunidad de Madrid del 'concebido no nacido'.

"Va a paralizar, y esto es lo importante, la ley del concebido no nacido", ha subrayado Rendodo, argumentando que la comunidad autónoma no tiene atribuida competencia ni para "asimilar al nascidurus con la persona nacida" ni para "la modificación de la definición de familia numerosa" general para toda España.

Además, ha apuntado que los beneficios de la ley madrileña se aplican a partir de la semana 14 de gestación, justo cuando vence el plazo de interrupción voluntaria libre.