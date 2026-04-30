Redondo llama al "diálogo" para blindar el aborto en la Constitución y pide un "debate riguroso y honesto"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 30 de abril de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha apelado al "diálogo" en su defensa para blindar el aborto en la Constitución y ha pedido un "debate riguroso y honesto".

"Y creo, honestamente, que no sería honesto hurtar al Parlamento de lo que constituye su esencia, el diálogo, el debate de ideas, la exposición de múltiples puntos de vista. Especialmente, señorías, en un momento histórico en el que el enfrentamiento se ha adueñado del espacio público y donde el exabrupto nos aleja del sentir común, del interés general, que sí es posible alcanzar con diálogo y consenso", ha asegurado.

Así lo ha puesto de manifiesto en el Pleno del Congreso durante su intervención en defensa del Proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución Española para blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, en el debate de las enmiendas de devolución registradas por PP y Vox.

La reforma planteada por el Ejecutivo consiste en añadir un nuevo apartado 4 al artículo 43, que reconoce el derecho a la protección de la salud, para consagrar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y obligar a los poderes públicos a garantizar su prestación en condiciones de igualdad. Redondo ha insistido en que no se modifica el contenido del derecho, sino que se refuerza su dimensión práctica para evitar desigualdades territoriales y "posibles retrocesos".

En este sentido, Redondo ha enmarcado su discurso en la defensa de los derechos de las mujeres y ha señalado que la reforma pretende consolidar "un pilar esencial" de la democracia: "la libertad de las mujeres para desarrollar plenamente su proyecto de vida".

Asimismo, ha destacado que no se trata de un debate nuevo y ha recordado que el derecho al aborto ya está reconocido en el ordenamiento jurídico español y respaldado por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, ha advertido de que, aunque el derecho existe, según ha apuntado, su ejercicio no está garantizado en condiciones de igualdad en todo el territorio.

También ha denunciado que algunas mujeres se ven "obligadas" a desplazarse fuera de su comunidad o incluso al extranjero para poder interrumpir embarazos. "Ninguna mujer debería verse obligada a pasar por una situación así cuando simplemente quiere ejercer su derecho", ha subrayado.

De la misma manera, ha dicho que "la sociedad española tiene derecho a un debate riguroso y honesto", al mismo tiempo que ha instado a la oposición a permitir la tramitación de la reforma y a retirar sus enmiendas a la totalidad.

La ministra se ha referido al PP, al que ha pedido abandonar su "incomodidad" ante este debate. "Señorías del Partido Popular, créanme, están a tiempo de volver a la senda de la defensa de los derechos de las mujeres, debatamos esta propuesta, confrontemos ideas, busquemos acuerdos. Retiren su enmienda a la totalidad, sean como lo han sido en otro tiempo, un partido de Estado", ha expuesto.

RECLAMA UN "ACTO DE LEALTAD DEMOCRÁTICA"

Además, Redondo ha defendido que permitir el debate parlamentario no es "un gesto partidista", sino "un acto de lealtad democrática" y ha instado a los 'populares' a "volver a la senda de la defensa de los derechos de las mujeres".

Del mismo modo, ha afirmado que "una democracia sólida no puede esperar a que los derechos se cuestionen para defenderlos", sino que "tiene que anticipar su blindaje y garantía". Asimismo, ha lamentado que los derechos sexuales y reproductivos, internacionalmente, "están siendo cuestionados, están siendo la punta de lanza de la batalla ideológica".

"Señorías, no se trata de nosotras y nosotros, no se trata de nuestros partidos, no se trata de nosotros. No se trata de las cuestiones que nos separan, que nos dividen, se trata de las mujeres de este país, se trata de la inmensa mayoría de este país que conformamos las mujeres y que tenemos el derecho a ser libres y a que nuestra libertad sea respetada en todos sus términos", ha concluido.