El REDMO suma 14.214 nuevos donantes de médula ósea en el primer semestre, un 9% más de lo previsto

Archivo - Imagen de recurso de un donante de médula ósea. - CEDIDO POR CONSEJERÍA DE SANIDAD - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO) ha cerrado el primer semestre de 2026 con 14.214 nuevos donantes, un 9 por ciento más de lo previsto, según ha informado este martes la Fundación Internacional Josep Carreras, que gestiona este registro.

Teniendo en cuenta las cancelaciones, la mayoría por edad, el balance neto se sitúa actualmente en 9.291 donantes, por lo que el número total de inscritos en España asciende a 530.195.

La Fundación Josep Carreras destaca que estos datos consolidan el cambio de tendencia logrado en los últimos ejercicios y superan los del año pasado, cuando se incorporaron 26.000 personas en total.

Actualmente, el REDMO estima que el volumen de crecimiento natural, es decir, la donación espontánea sin campañas extraordinarias de gran formato, se sitúa entre las 25.000 y las 26.000 nuevas altas anuales. Esta cifra, apunta, garantiza la sostenibilidad y la renovación del registro, al compensar las bajas anuales por edad con donantes más jóvenes, y mantiene una trayectoria de crecimiento estable.

En el ámbito territorial, alrededor del 55 por ciento de los nuevos donantes incorporados durante este primer semestre de 2026 proceden de tres comunidades autónomas: Cataluña, la Comunidad de Madrid y Andalucía.

Según explica la fundación, esta concentración responde a una tendencia histórica y consolidada en el registro: al ser las más pobladas, estas tres regiones encabezan de manera continuada el ranking absoluto de incorporaciones gracias al tamaño de su población, a la red de centros de transfusión y la capacidad de atracción de sus campañas de sensibilización locales.

Sin embargo, recalca que un volumen elevado en cifras absolutas no siempre equivale a la tasa más alta de donación por millón de habitantes, un indicador en el cual otras comunidades más pequeñas demuestran a menudo unas ratios de solidaridad muy elevadas.

La clave de la red estatal recae, precisamente, en el trabajo conjunto entre las diferentes consejerías de salud, la ONT y la Fundación Josep Carreras, que garantiza que el registro crezca de una manera equilibrada en las distintas comunidades y con diversos perfiles de donantes jóvenes, sin importar su origen geográfico.

MÁS DE 570 TRASPLANTES

Asimismo, en el primer semestre de 2026 se han realizado 443 trasplantes en España: un incremento del 11 por ciento respecto al mismo periodo del 2025, que ya fue récord. Cataluña y Madrid encabezan esta lista.

Además, el REDMO ha contribuido con 136 trasplantes a pacientes internacionales sin donante compatible en su país -un 2 por ciento más que en 2025-, en una labor de cooperación global que el REDMO coordina directamente. De forma paralela, si en España un paciente requiere de un donante extranjero, el REDMO lo localiza, gestiona la donación en ese país y organiza el transporte hasta el hospital donde se efectuará el trasplante.

En este contexto, la fundación subraya que mantener la tendencia creciente en el número de donantes comporta un valor añadido en el contexto global actual, cuando se detecta un descenso generalizado en la incorporación de donantes de cualquier fuente, sea de órganos sólidos o de tejidos y células (donación líquida).

Según explican, a diferencia de otros tipos de donación, la de médula ósea implica un compromiso personal sostenido en el tiempo: el donante toma la decisión de inscribirse y, a menudo, pasan muchos años, incluso una década, antes de que le llegue la llamada que le confirma que es compatible con un paciente.

"Esto quiere decir que para conseguir el sí de la ciudadanía el esfuerzo pedagógico ha de ser constante, en un entorno en el que el compromiso a largo plazo cuesta más fidelizar", finaliza la fundación.