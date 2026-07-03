Red.es, Sanidad e INGESA firman un convenio para la transformación digital de la sanidad en Ceuta y Melilla

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MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, el Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) han firmado un convenio para contribuir a la transformación digital de la sanidad en Ceuta y Melilla.

Según ha informado Red.es, el convenio para el desarrollo de Servicios Digitales Inteligentes en el Sistema Nacional de Salud (SNS) permitirá que las ciudades autónomas dispongan de una dotación conjunta de 533.735,51 euros, de los que 305.635,43 euros serán para Ceuta y los 228.100,08 restantes para Melilla.

La iniciativa se enmarca en el Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) financiada con fondos FEDER 2021-2027, dotada con un presupuesto total de 223 millones de euros extra para el Sistema Nacional de Salud.

Los convenios, de cuatro años de duración, tienen entre sus principales líneas de actuación la definición y desarrollo de casos de uso de inteligencia artificial en el ámbito sanitario y el establecimiento de una red de interoperabilidad de imagen médica. Asimismo, se incluye el despliegue de programas de monitorización remota de patologías crónicas y telecuidados y la evolución del Plan de Atención Digital Personalizada y de la red UNICAS para el diagnóstico y seguimiento de enfermedades raras.

Una vez desarrollados, los casos de uso y soluciones tecnológicas se pondrán a disposición de todas las administraciones sanitarias a través de un catálogo gestionado por el Ministerio de Sanidad, fomentando la equidad y la sostenibilidad del sistema.

Red.es ha señalado que estos esfuerzos tienen como finalidad desburocratizar la atención sanitaria, liberar tiempo de los profesionales y garantizar la equidad en la prestación de servicios médicos en las áreas sanitarias implicadas. En definitiva, se pretende mejorar la calidad asistencial optimizando los recursos del Sistema Nacional de Salud.

FORTALECER EL SISTEMA DE SALUD EN CEUTA Y MELILLA

El convenio ha sido suscrito por el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla Bernáldez, la directora del INGESA, Isabel Muñoz Machín, y el director general de Red.es, Jesús Herrero Poza, con el objetivo de coordinar las actuaciones previstas en el acuerdo.

Jesús Herrero ha puesto en valor el convenio por permitir fortalecer el sistema de salud en Ceuta y Melilla a través de la implantación de tecnología avanzada y soluciones de IA que mejorarán la calidad asistencial, optimizando recursos en el diagnóstico, la prevención, la atención a las enfermedades raras o herramientas para monitorizar pacientes con patologías crónicas.

Por su parte, el secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud, Juan Fernando Muñoz Montalvo, ha subrayado que este convenio "impulsará la atención a la cronicidad y facilitará la implantación de los casos de uso de IA aprobados por la Comisión de Salud Digital".

La directora del INGESA ha comentado que la incorporación de la IA al sistema público de salud "es clave para avanzar en la mejor asistencia sanitaria a la ciudadanía de Ceuta y Melilla", por lo que ha apuntado que este convenio es "fundamental" para "alcanzar la excelencia en este aspecto", además de que "aportará a los profesionales nuevas herramientas innovadoras que les ayudarán a desempeñar aún mejor" su trabajo.