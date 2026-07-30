Red.es impulsa el programa de servicios digitales inteligentes en el Sistema Nacional de Salud en Murcia

Archivo - El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, interviene durante la presentación del estudio 'Infancia digital 2025', en Green Patio, a 11 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El informe, elaborado por Red - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, el Ministerio de Sanidad y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia han firmado un convenio para el desarrollo de Servicios Digitales Inteligentes en el Sistema Nacional de Salud en esta Comunidad.

La iniciativa se enmarca en el Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) y está financiada con fondos Feder 2021-2027 y del Ministerio de Sanidad, con un presupuesto total de 223 millones de euros para el conjunto del Sistema Nacional de Salud, de los que 84 millones los aporta este departamento.

El acuerdo ha sido suscrito por la Secretaría de Estado de Sanidad, la Consejería de Salud de la Región de Murcia y Red.es, con el objetivo de coordinar las actuaciones previstas.

Según ha destacado la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y presidenta de Red.es, María González Veracruz, "este convenio permitirá fortalecer el sistema de salud en la Región de Murcia a través de la implantación de tecnología avanzada y soluciones de inteligencia artificial".

"Estas herramientas repercutirán directamente en la mejora de la calidad asistencial, optimizando recursos en el diagnóstico, la prevención, la atención a las enfermedades raras o herramientas para monitorizar pacientes con patologías crónicas, entre otros casos de uso en el ámbito sanitario cuyo objetivo es mejorar la calidad asistencial de los pacientes", ha añadido.

El Programa de Servicios Digitales Inteligentes en el Sistema Nacional de Salud se financia por Red.es con fondos FEDER y por el Ministerio de Sanidad.

En el caso concreto de la Región de Murcia, la firma del convenio permitirá disponer de una dotación conjunta de 5.168.929,94 euros para proyectos de transformación digital del sistema sanitario, de los que el 40% (2.067.571,98 euros) corresponde a la aportación del Ministerio de Sanidad y el 60% restante (3.101.357,96 euros) a fondos de Red.es.