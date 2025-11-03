Red.es abre la convocatoria 'RedIA Salud' para impulsar el uso de IA, dotada con 50 millones

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para 'RedIA Salud', destinada a impulsar el uso de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito de la salud y dotada con 50 millones de euros.

"RedIA Salud financiará proyectos que impulsen la adopción de la IA en el ámbito de la saluda través de iniciativas que pueden centrarse en todas las etapas del proceso asistencial -predicción, diagnóstico, tratamiento y seguimiento- así como en la investigación clínica, biomédica y farmacológica, la gestión de sistemas sanitarios o la respuesta ante emergencias", informa la entidad pública en un comunicado.

Los proyectos de la convocatoria, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y cuyo plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde este lunes hasta el 5 de enero de 2026, deben incluir demostración, validación o certificación en un entorno con datos reales. En este caso, cada empresa puede presentar tantos proyectos como considere desde este lunes hasta el 5 de enero de 2026.

Para potenciar estas iniciativas y poder abordar retos sanitarios con "soluciones innovadoras y precisas", Red.es indica que todas las propuestas deberán hacer un "uso intensivo" de tecnologías asociadas a la IA como 'machine learning', 'deep learning' o IA generativa.

IMPORTE DE LA AYUDA: MÍNIMO DE 400.000 EUROS Y MÁXIMO DE 5 MILLONES

Además, los proyectos deberán contar con la "colaboración efectiva" de aquellos agentes que sean "necesarios" para la "adecuada ejecución" (hospitales, servicios de salud, empresas, universidades, centros de investigación, asociaciones de pacientes o profesionales).

Esta convocatoria se suma a 'RedIA' --con un presupuesto de 130 millones de euros--, que está dirigida a proyectos de desarrollo experimental que integren tecnologías avanzadas de IA y otras tecnologías duales en procesos industriales, logísticos y de producción. De acuerdo con la entidad, el plazo de presentación de solicitudes de 'RedIA' cerró el pasado 7 de octubre

Ambas convocatorias están financiadas por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027, y están dirigidas a empresas que desarrollen proyectos basados en inteligencia artificial en todo el territorio español.

El importe de la ayuda a conceder será de un mínimo de 400.000 euros y un máximo de 5 millones de euros, con una intensidad de ayuda de entre el 25% y el 60%.

VOLUMEN ECONÓMICO LOGRADO DE 884 MILLONES EN LA CONVOCATORIA 'REDIA'

Dichas ayudas a la financiación de proyectos de inteligencia artificial y otras tecnologías duales se suman a otras inversiones que superan los 3.000 millones de euros, con las que el Gobierno está promoviendo la digitalización y la adopción de nuevas tecnologías en la cadena de valor de las empresas y pymes españolas.

Por otro lado, la convocatoria 'RedIA' ha cerrado la fase de presentación de solicitud de ayudas con un total de 1.048 solicitudes de empresas para financiar proyectos de IA destinados al desarrollo experimental y a la "mejora sustancial" de productos, procesos y servicios.

El volumen económico total de los proyectos presentados (atendiendo a los datos provisionales previos al filtrado definitivo de datos) alcanza los 884 millones de euros, liderando las empresas pequeñas, con un 60,5% de las solicitudes, seguidas de grandes empresas con un 22,5% y las medianas empresas con cerca de un 17%.

Las propuestas recibidas se centran en tecnologías de alto impacto, destacando los ámbitos de tecnologías de IA, ciberseguridad y robótica y sistemas autónomos.