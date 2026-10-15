Archivo - La Red de Atención a Adicciones reclama al nuevo Gobierno una ley de prevención de consumo de alcohol en menores de edad - SHUTTERSTOCK - Archivo

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Red de Atención a las Adicciones (UNAD) ha manifestado que es "prioritario" aprobar "una ley de prevención del consumo de alcohol en menores de edad, con medidas educativas, familiares y comunitarias", por lo que la ha demandado de cara al nuevo Gobierno que se forme tras las elecciones del 29 de noviembre.

Es necesaria "una respuesta integral en la atención a las personas con adicciones y sus familias", y "que tenga en cuenta no solo la salud, sino también las circunstancias personales y sociales de cada persona", ha explicado la organización, que ha trasladado a los partidos políticos una serie de propuestas para que la prevención y la atención a las adicciones formen parte de sus prioridades electorales.

A juicio de UNAD, que ha presentado ideas en los ámbitos de Sanidad, justicia y sistema penitenciario, regulación del juego, violencia de género, vivienda y empleo, es "fundamental" conseguir "garantizar recursos suficientes, mejorar la coordinación entre los servicios públicos y reconocer el papel de las entidades sociales especializadas".

De este modo, ha reclamado una protección efectiva frente a la publicidad y la promoción de bebidas alcohólicas, también en los entornos digitales, y es que la encuesta 'ESTUDES 2025', elaborada por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) entre estudiantes de 14 a 18 años, mostró que el 51,8 por ciento había consumido alcohol en el último mes y casi uno de cada cuatro había realizado consumo en atracón durante ese mismo periodo, mientras que la edad media de inicio se situaba en los 13,9 años.

APROBAR LA 'ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE ADICCIONES 2027-2030'

Además, ha pedido dar luz verde a la 'Estrategia Nacional sobre Adicciones 2027-2030' y mantener el compromiso institucional con las políticas públicas al respecto. "El nuevo marco debe dar continuidad a un modelo biopsicosocial que integre prevención, tratamiento, reducción de daños, apoyo a las familias e incorporación social, y contemple también las adicciones sin sustancia y los problemas asociados al uso de pantallas y redes sociales, especialmente entre la población más joven", ha explicado.

Por otro lado, ha manifestado que es necesario mejorar la atención a las personas con adicciones en el ámbito penitenciario, garantizando una asistencia sanitaria equivalente a la del resto de la población y la continuidad de los tratamientos tras la salida de prisión. Junto a ello, se debe favorecer alternativas al ingreso cuando sean legalmente posibles y adecuadas a las circunstancias del caso, con acceso a tratamiento y acompañamiento para facilitar la inclusión social y prevenir nuevos delitos.

En cuanto a la violencia de género, ha señalado que la atención debe adaptarse a las situaciones de especial vulnerabilidad. El objetivo es que ninguna mujer quede excluida de los recursos de atención, acogida o protección por tener una adicción, para lo que es "imprescindible" disponer de recursos especializados y mejorar la coordinación entre los servicios de violencia de género, adicciones, salud y atención social.

Por último, y tras afirmar que se debe retomar la reforma de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, para situar la salud pública y la protección de las personas en el centro de la regulación, ha reclamado que las personas con adicciones en tratamiento o en procesos de inclusión sean tenidas en cuenta en las políticas públicas de vivienda e incluirlas como colectivo específico en las políticas activas de empleo.