Archivo - Reclasificación profesional justa y afrontar escasez de enfermeras, entre las peticiones de Enfermería para el 29N - TEMPURA/ISTOCK - Archivo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería ha demandado a los partidos políticos "una reclasificación profesional justa, afrontar la escasez de enfermeras y potenciar la prescripción y las especialidades", peticiones que se encuentran entre las que ha elevado de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre (29N).

En concreto, la institución ha remitido a las formaciones que concurren a los comicios "las ocho medidas sanitarias más urgentes que debe abordar el Gobierno que salga de las urnas". El objetivo, según ha puesto de manifiesto, es "garantizar la atención y los cuidados de una población envejecida y cada vez más afectada por patologías crónicas".

A su juicio, es oportuna "una serie de reformas estructurales postergadas desde hace demasiados años y que pasan, por ejemplo, por acabar con el déficit crónico de más de 100.000 enfermeras y enfermeros solo para alcanzar la media europea de estos profesionales". "Eso incluye tomar medidas para frenar la fuga de enfermeras al extranjero, huyendo en muchos casos de la inestabilidad laboral y la falta de perspectivas de desarrollo profesional", ha subrayado.

"Este déficit de profesionales compromete la calidad de los cuidados y obliga a las enfermeras a asumir una mayor carga asistencial, frecuentemente con recursos y condiciones limitadas, lo que genera un importante desgaste físico y emocional, agotamiento y dificultades para garantizar una atención de calidad", ha asegurado el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya.

NECESARIA FINANCIACIÓN SUFICIENTE

De este modo, el documento de reclamaciones recoge la necesidad de una planificación plurianual de recursos humanos, con financiación suficiente y medidas coordinadas entre el Ejecutivo nacional y los de las las comunidades autónomas para reforzar las plantillas, garantizar el relevo generacional y reducir las desigualdades territoriales.

Además, expone otra "demanda histórica", que es la de la reclasificación profesional y el reconocimiento académico. Las enfermeras continúan encuadradas en el subgrupo A2 de la función pública, pese a contar con una titulación universitaria de Grado equiparable a la de otros profesionales clasificados en el A1, situación que "discrimina y limita su desarrollo profesional y el acceso a puestos de responsabilidad y dirección", lo que ocho de cada 10 ciudadanos consideran injusto, según una encuesta de la corporación.

Ante ello, ha pedido una reclasificación acorde con la formación, competencias y responsabilidades, que se refleje en el reconocimiento profesional y retributivo correspondiente. "Ello debe contemplarse en un Estatuto Marco único para todas las profesiones sanitarias que recoja las particularidades de cada una de ellas", ha declarado.

"Es preciso que se produzcan ciertos cambios normativos, por ejemplo, modificar la Ley del Medicamento, para reconocer expresamente la capacidad prescriptora de las enfermeras dentro de su ámbito competencial y garantizar la aplicación homogénea de las guías y protocolos", ha continuado Pérez Raya, y es que es requerible impulsar la medida que agiliza el sistema sanitario, mejora la continuidad de los cuidados y aporta seguridad jurídica a los profesionales.

ACTUALIZAR LA LOPS

Junto a ello, ha reclamado "actualizar la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) para adecuarla a la autonomía y las competencias actuales de la profesión", como se muestra el el documento, en el que también se subraya "el poco o nulo desarrollo de las especialidades enfermeras, así como el estancamiento y las trabas a algo que ya recoge el ordenamiento legal".

Así, constata que las especialidades de Enfermería son un garante de la calidad de los cuidados en distintos ámbitos asistenciales pero, más de dos décadas después de su regulación, las siete reconocidas -de las que seis cuentan con formación de enfermera interna residente (EIR)-, presentan un desarrollo desigual e inexistente en muchos casos entre comunidades autónomas. Según los datos preliminares de una encuesta que presentará el Consejo General de Enfermería en unos meses, el 96 por ciento de los ciudadanos considera que el Sistema Nacional de Salud (SNS) se beneficiaría enormemente de su implantación efectiva.

A tenor de ello, desde la entidad se han solicitado categorías profesionales, plazas y puestos específicos que permitan a las enfermeras especialistas ejercer sus competencias. Además, es necesario el desarrollo de diplomas de acreditación y perfiles de competencias avanzadas, con respaldo formativo, científico y normativo, como vías diferenciadas de las especialidades oficiales.

Por último, y tras sostener que debido a que la Enfermería es una profesión mayoritariamente femenina, las profesionales están sometidas a más riesgos, y a frenos en su desarrollo personal, familiar y profesional, por lo que es oportuna una perspectiva de género, el Consejo General de Enfermería ha subrayado que "la profesión enfermera no puede limitarse a ser una referencia en momentos de crisis y relegarla de las decisiones que marcan el devenir del sistema sanitario".